Gündem "çerçeve yasa"! AK Parti TBMM Grubu yarın toplanıyor

AK Parti Grubu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeyi görüşmek üzere yarın basına kapalı toplanacak. Milletvekillerinin, sürecin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifine ilişkin detaylı olarak bilgilendirilmesi bekleniyor.

AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak bilinen ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen yasal düzenleme çalışmalarında kritik bir aşamaya geldi.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruya göre, grubun yarın basına kapalı bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

MİLLETVEKİLLERİ KAPALI OTURUMDA BİLGİLENDİRİLECEK

TBMM’de düzenlenecek kapalı grup toplantısında, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin içeriği ve izlenecek yol haritası ele alınacak. Toplantıda, teklifin hukuki çerçevesi, terörle mücadeledeki stratejik önemi ve toplumsal entegrasyona dair getirdiği yenilikler hakkında milletvekillerine kapsamlı bir sunum yapılması planlanıyor.

İMZA SÜRECİ TAMAMLANIYOR

Dün itibarıyla AK Parti Grubunda imzaya açılan ve tüm milletvekillerinin eksiksiz imzalaması kararı alınan çerçeve kanun teklifi için verilen süre bugün saat 17.00’de doluyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından yarınki bilgilendirme toplantısıyla birlikte teklife son şeklinin verilmesi ve kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VİZYONUNUN HUKUKİ GÜVENCESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "iç cepheyi tahkim etme" ve "terörü ülke gündeminden çıkarma" vizyonu kapsamında hazırlanan teklif; terörün tamamen sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin yasal bir zemine oturtulması için gereken idari ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor.

Yarınki toplantıda ayrıca, düzenlemenin Meclis komisyonlarındaki görüşme takvimi ve muhalefet partileriyle yürütülecek muhtemel diyalog zeminine dair görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.