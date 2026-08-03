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Siyaset Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı
Siyaset

Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı

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Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı

Skandalların ve şaibelerin eksik olmadığı Genel Başkanlık döneminde CHP'yi kaosa sürükleyen, belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk bataklığına saplayan Özgür Özel, partiden tasfiye edildikten sonra yeni partisiyle İngiliz medyasına sığındı. İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmesiyle tanınan Özel'i aklamak ve hezimete uğrayan siyasi varlığına makyaj yapmak için yeni bir ısmarlama analiz yayımladı.

Daha önce Özgür Özel'in 'Türkiye'yi şikayet ettiği' yazılarını yayımlayan İngiltere merkezli The Economist dergisi, son analizinde Türkiye'nin iç siyasetini mercek altına aldı. Son günlerde algı operasyonları için abdest alırken verdiği pozlarla gündeme gelen ve muhafazakar seçmeni avlamaya çalışan Özel, The Economist'in "CHP etkisizleşti, Özel dönemi en güçlü dönemdi" masallarıyla köpürtülmeye çalışıldı. Ancak Batı medyasının fonladığı bu cilalama operasyonu, yolsuzluk soruşturmalarıyla mahkeme kapılarında sürünen ve yeni partisinde de dibe batan Özel'in siyasi enkazını örtmeye yetmedi.

Türkiye, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "bölgesinde parlayan bir yıldız" haline geldi.

Dış siyasette kurduğu barışçıl ve denge politikalarıyla Türkiye, dünyaya örnek oluyor.

Türkiye bölgesinde hızla yükselirken, iç siyasette ise muhalefetten pek destek göremiyor.

Muhalefet kanadı yolsuzluk, rüşvet, mutlak butlan dahil olmak üzere kendi içerisinde birçok sorunla bölünerek uğraşıyor.

2023 yılındaki CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında gerçekleştirilen şaibeli seçimle partinin genel başkanlık görevine gelen Özgür Özel liderliğinde CHP, iç karışıklıkların merkezi haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda 'mutlak butlan' kararının çıkmasıyla görev yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devroldu.

CHP'NİN KARMAŞASI SON BULMADI

Kılıçdaroğlu yolsuzlukla anılan CHP'nin arınması gerektiği vurgusunu yaparken, Özgür Özel tarafı ise 'Yeni Parti' adıyla yeni bir parti kurdu.

Bu süreçte sözlü tartışmalar, sosyal medya polemikleri, fiziki arbedeler ve birçokları yaşandı, CHP kendi içindeki kavgayı çözemedi.

İNGİLİZ DERGİ, DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Partideki kaos sadece yerel basında değil, uluslararası medyada da kendine yer buldu.

İngiltere merkezli The Economist dergisi de Özel'in 'Türkiye'yi şikayet ettiği' yazılarını yayımlamıştı.

"CHP FİİLEN BOŞ KALDI"

Dergi son yayımladığı analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'güçlü muhalefet' vurgusuna yer vererek, "Dileği gerçek olmuş olabilir." sözlerini kullandı.

Dergiye göre Özel döneminde CHP en güçlü dönemini yaşarken, Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle parti fiilen boş kaldı; anketlerde tek haneli seviyelere geriledi.

"CHP, SİYASETEN ETKİNSİZLEŞTİ"

Kılıçdaroğlu'nun 'figüranların getirildiği' sözleri vurgulanarak CHP'nin siyaseten etkisizleştiği kaydedildi.

Temyiz sürecinde Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesinin kesinleşmesi halinde Yeni Parti'ye ek katılımların olabileceği de belirtildi.

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Yorumlar

Ali

Özele özel ingiliz anahtari SOYTARI ÖZGÜR ÖZEL

M B

İmamoğlu meselesi psikolojik olarak CHP’nin sonunu getirmek korkusu ile, bu durumdan sempati oyu devşirmek idi ama mutlak butlan olunca iş değişti!
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