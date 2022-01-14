Yetkili isim duyurdu! Türkiye'deki gizli hazine için harekete geçildi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için bir proje geliştirdiklerini ve bu konuda bakanlık ile toplantı yaptıklarını belirtti. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık şu ifadeleri kullandı:

"Burada bankaların fazla bir etkisi olmayacak"

Türkiye’nin her yerinde kuyumcularımız var. İnsanlar altını güvenli liman olarak görüyor ve güvendiği kuyumcuya gidiyor. Burada bankaların fazla bir etkisi olmayacak. Banka bankacılığını yapsın kuyumcu kuyumculuğunu yapsın diyoruz. Hükümetimizden haber bekliyoruz. Bu altınlar daha evvel de toplanmak istendi ama bütün kuyumcular sisteme dahil olmadığı için verim alınamadı. 280 milyar dolar altından bahsediyoruz. Bu altınlar hurda olarak gelecek ve rafine olacak. Bu kuyumculara ucuz kredi olarak verilecek. Biz TMSF’ye ilettik Hazine ve Maliye Bakanı’mıza kadar gidecektir. Bizim isteğimiz tüm kuyumculara gelmesidir. 35 bin kuyumcunun sisteme dahil olacak diye bir garantisi yok. İsteyen yatırımcı kuyumcuya gidip bozduracak oradaki kuyumcunun hesabından düşecek.

Onlar da istiyor. Alınan hurda altınlar dediğimiz yeniden üretime girerek istihdama yarıyor tüm kuyumcularımız bunu destekliyor.

Projeye destek verin

Ağustos ayında İKO Güvence Etiketi çıkardık. Bütün mağazalarımıza bunu söylüyoruz. Biz esnafımızla kuyumcular odamızla bir taahhütname imzalıyoruz. Siz ürününüzün arkasında duracaksınız ve bunu anında çözeceksiniz. Vatandaş sizden şikayette bulunduğunda bunu ilk siz çözeceksiniz. Ben bütün kuyumculara söylüyorum. İstanbul Kuyumcu Odasının bu projesine destek verin. Vatandaş İKO güvence etiketini görünce güveniyor.