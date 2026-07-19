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Dünya Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var
Dünya

Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

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Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

Peru'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun Sicaya kentinin 2 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı

USGS, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Junin bölgesine bağlı Chongos Bajo ilçesinde 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Junin'de bir sağlık tesisinin altyapısında hasar meydana gelirken, El Carmen Bölge Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde de hasar tespit edildi. Hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Komitesi (COEN), depremin ardından sarsıntının etkilediği birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

Deprem, başkent Lima'nın yanı sıra Huancayo kentinde de hissedildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan çok sayıda Peru vatandaşı, "şiddetli bir sarsıntı" hissettiklerini aktarırken, deprem nedeniyle bazı kişilerin tedbir amacıyla ev ve binalardan tahliye edildiği belirtildi.

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