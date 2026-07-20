Ankara'dan tüm dünyaya rest! Türkiye'nin kırmızı çizgisi Montrö Sözleşmesi için kararlılık mesajı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanlığı, küresel güçlerin Karadeniz ve Boğazlar üzerindeki sinsi planlarına ve baskılarına karşı tokat gibi bir açıklama yayımlayarak Türkiye'nin egemenlik haklarından asla taviz verilmeyeceğini ilan etti.
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
Ayrıntılar birazdan...