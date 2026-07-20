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Gündem Ankara'dan tüm dünyaya rest! Türkiye'nin kırmızı çizgisi Montrö Sözleşmesi için kararlılık mesajı!
Gündem

Ankara'dan tüm dünyaya rest! Türkiye'nin kırmızı çizgisi Montrö Sözleşmesi için kararlılık mesajı!

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Ankara'dan tüm dünyaya rest! Türkiye'nin kırmızı çizgisi Montrö Sözleşmesi için kararlılık mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, küresel güçlerin Karadeniz ve Boğazlar üzerindeki sinsi planlarına ve baskılarına karşı tokat gibi bir açıklama yayımlayarak Türkiye'nin egemenlik haklarından asla taviz verilmeyeceğini ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.

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