Genç Birikim’in yeni sayısı çıktı: Bilgi kirliliğinden ilmin değerine

Genç Birikim’in Temmuz 2026 sayısı çıktı. Bu ayki kapak konusunda araştırmacı yazar Ali Kaçar’in Türkiye’nin ABD ile İlişkileri ve NATO Üyeliği başlıklı yazısı var! Kaçar yazısında Türkiye’nin NATO üyeliği sürecinin arka planında yaşanan ilginç gelişmeleri ve ABD’nin gerçek niyetini ortaya koyuyor.

Ayın dosya konusu ise 'Bilgi Kirliliğinden İlmin Değerine' olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; 'Her Söylenene İnanma' başlıklı yazısında Emrah Doğru, Müslümanın, söylediği ve yaptığı her şeyde Allah'tan korkmasından ve söylediği her kelimeden hesaba çekileceğini hatırlatıyor.

'Kirli Bilgi' başlığını verdiği yazısında Erdal Tuğrul, İslam’ın, yayılan her habere itibar edilmemesi gerektiğini öğütlediğine, önünün ve ardının araştırılmasının esas olduğuna dikkat çekiyor.

HİKMETİN GURBETİ

'Malumatın Saltanatı, Hikmetin Gurbeti' başlıklı çalışmasında Kanarya Banu Dağ ise bilginin insanı nereye götürdüğünü, daha çok görünmeye mi yoksa daha çok olmaya mı, daha çok konuşmaya mı yoksa daha çok anlamaya mı sorularını tartışmaya açıyor.

'Çağın Gürültüsünde Hakikati Aramak' başlığı altında topladığı düşüncelerinde Kemal Ünlütaş da bilginin çoğaldığı fakat hakikatin gürültü arasında kaybolabildiği bir çağda yaşandığına, bu nedenle de insanların ihtiyacının daha fazla bilgi değil; daha sahih, daha güvenilir, daha hikmetli bilgi olduğuna vurgu yapıyor.

'Cehalete Darbe Vurmak' başlığını verdiği yazısında Rüveyde Bera Pala, Müslümanın gayesinin, ne öğreniyorsa, hangi alanda tahsil yapıyorsa davasını unutmaması ve unutturmaması gerektiğinin altını çiziyor.

CEHALET YALNIZCA İMANIN DEĞİL İNSANIN DA DÜŞMANI

'İlmi Bilmek' başlıklı yazısında Taşkın Önel, cehaletin yalnızca imanın değil, insanın da en büyük düşmanı olduğuna, yeryüzünde vücut bulan ne kadar kötü ve kötülük varsa hepsinin membaının cehalete dayandığı gerçeğine parmak pasmış.

Ayrıca Ali Kaçar’ın Müslümanca Yaşamak Ancak Peygambere Tabi Olmakla Mümkündür başlıklı yazısı; Fatih Pala’nın Kötülük, İyiliğin Yokluğundan Beslenir, İmren Şahin Büyüköz’ün Kur’an ve Psikoloji Işığında Stres Yönetimi Üzerine Bütüncül Bir Yaklaşım-IV, Kürşad Atalar’ın Toplumun Oluşumunda Eğitimin Rolü, Yavuz Selim Tanrıkulu’nun Fazla Seçeneğin Esareti: Karar Yorgunluğu başlıklı yazıları; Taşkın Önel’in Niye başlıklı şiiri; Dr. İsmail Ceylan’ın ABD-İsrail İlişkilerinde Yeni Bir Aşama: Vance'in İsrail'e Yönelik Uyarısı başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.