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Yerel Müslüman oldu! Adını değiştirdi
Yerel

Müslüman oldu! Adını değiştirdi

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Müslüman oldu! Adını değiştirdi

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen sıra dışı bir ihtida merasiminde, Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez kendi rızasıyla Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i seçti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ile müftülük personelinin katıldığı tören, resmi işlemlerle kayda geçti.

Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez, Kütahya'da düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak, Ayşe adını aldı.

Kütahya İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ile müftülük personeli katıldı. Merasimde İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, İslam dininin inanç esasları, ibadet anlayışı ve temel değerleri hakkında Rubi Ramirez Martinez'e bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından Kelime-i Şehadet getiren Martinez, İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu. İhtida merasiminin ardından Martinez, Ayşe ismini aldı. İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından Martinez'e ihtida belgesinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi. Tören, yapılan dua ile sona erdi.

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