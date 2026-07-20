  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AHBAP – Babala hattı bilirkişi raporunda! 252 milyonluk para trafiği Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı Koç'un oteline övgü, başkasına 'rant' suçlaması! Karahasanoğlu çifte standardı yazdı 6.314 banka hesabına anlık bloke Devlet el koydu İran: ABD güçlerini Ürdün halkının desteğiyle vurduk Filistin'in dostu İspanya dünya kupasının sahibi oldu! Siyonistler üzgün Rusya Türkiyeli şirkete ait yük gemisinde facia: 5 ölü, 5 kayıp İran'ın operasyonları ABD'ye ağır darbe vurdu! Kayıp askerin kalıntıları bulundu, bir asker daha öldü 20 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Siyaset CHP’li vekilden ucuz şov! Polisle atışmaya çalıştı, boyunun ölçüsünü aldı
Siyaset

CHP’li vekilden ucuz şov! Polisle atışmaya çalıştı, boyunun ölçüsünü aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Mustafa Bozbey’in yargılandığı davanın duruşması öncesinde CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu polislere saldırdı. Olay çıkarmak için çaba sarf eden ve polislerle tartışmak için adeta çaba sarf eden Kayışoğlu’nun görüntüsü izleyenlere, “Senin yerine biz utandık” dedirtti.

Bursa'da tutuklu bulunan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 63 sanığın yargılanması Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde başladı.

CHP'Lİ VEKİL POLİSE SALDIRDI

Duruşma salonuna geçişler esnasında alınan yoğun güvenlik tedbirleri sebebiyle kolluk kuvvetleri ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu arasında sözlü bir tartışma yaşandı. İplerin gerildiği anlarda bu tartışma kısa süreli bir arbedeye dönüştü. Yaşanan gerginliğin ardından, yetkililer tarafından adliye içerisindeki ve çevresindeki güvenlik önlemleri daha da artırıldı.

SALONA GİRİŞ BAŞLADI

Yaşanan arbedenin yatışmasıyla birlikte adliyedeki süreç devam etti. Alınan üst düzey güvenlik tedbirleri altında, davanın avukatları ve tutuksuz yargılanan sanıklar isimleri okunarak kontrollü bir şekilde duruşma salonuna alınmaya başlandı.

Adliye önündeki ve içerisindeki hareketli bekleyiş sürerken, Mustafa Bozbey'in hakim karşısına çıkacağı duruşmanın başlaması bekleniyor.

BOZBEY SORUŞTURMASI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.

CHP kulislerini hareketlendiren iddia! Özgür Özel'in veda tarihi belli oldu
CHP kulislerini hareketlendiren iddia! Özgür Özel'in veda tarihi belli oldu

Siyaset

CHP kulislerini hareketlendiren iddia! Özgür Özel'in veda tarihi belli oldu

Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı
Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

Gündem

Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar! Suyu bulandırma çabası
İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar! Suyu bulandırma çabası

Siyaset

İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar! Suyu bulandırma çabası

CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı!
CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı!

Siyaset

CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23