Rüşvet yazışmaları ortaya çıktı! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin avroluk pazarlık

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dosyada MASAK ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi bulunduğu, Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiğinin tespit edildiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU SEVKIYATINA İLİŞKİN KAMERA KAYITLARI DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemelerinde, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü. Serkan Cemal G.'nin ifadesinde, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" sözlerine de yer verildi. Ayrıca şüphelilerin TIR'ın sınır kapısından geçmesine yönelik aralarındaki mesajlaşmalar ve gümrük sahasında çekilen fotoğrafların paylaşımına ilişkin yazışmaların da delil olarak dosyada yer aldığı kaydedildi.

BİZE 270 BİN GİDERİ VAR

Ele geçirilen yazışmalarda zehir tacirleri ile yapılan pazarlık tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. 25 Aralık tarihli bir yazışmada yer alan, "100 bin euro Xray'daki istiyor. Tane başı 300 dolar ve tescildeki istiyor. 20 tane ot bizim. 200 tane getirirlerse 700.000 dolar karları var. 100 Xray, 60 kapı, 20 tane onlara maliyetiyle 4,5'tan 90 bin bizim eder. Toplam 270 bin bize gideri var. 700'den 270 çıkınca 430 bin dolar da kendileir kazanır. İşlerine gelirse..." ifadeleri kirli ağı ortaya seriyor.