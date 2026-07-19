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Siyaset Bugün parti kursa ne kadar oy alır? İşte ankette küfürbaz Özgür’ün oy oranı
Siyaset

Bugün parti kursa ne kadar oy alır? İşte ankette küfürbaz Özgür’ün oy oranı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde nokta atışı tahmin yapan Areda Survey, bu kez CHP'yi bölmeye çalışan Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin oy oranını açıkladı.

CHP’deki koltuk savaşlarının ardından parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Özgür Özel’in siyasi geleceği, kamuoyu araştırmalarında adeta duvara tosladı.

Gazeteci Çağlar Cilara’nın TYT Türk ekranlarında sunduğu "Geceye Bakış" programına konuk olan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, Türk siyasetindeki son dengeleri sarsacak çarpıcı anket verilerini ilk kez açıkladı.

 

CHP’den ayrılarak bağımsız bir hareket başlatma hazırlığında olduğu konuşulan Özel’in, seçmenden beklediği teveccühü bulamadığı ve yeni parti hamlesinin henüz doğmadan büyük bir bozguna uğradığı tescillendi.

Yüzde 5.9'da kaldı

Areda Survey’in son seçim anketine göre, Özgür Özel’in kuracağı olası bir partinin oy oranı yüzde 6 barajının altında kalarak adeta eridi ve yüzde 5.9’da çakılı kaldı.

 

Ana muhalefet partisi CHP’nin oylarının ise yüzde 22.2 seviyesinde olduğunu belirten Yusuf Akın’ın açıklamaları, fondaş medyada büyük bir panik dalgasına yol açtı.

Siyasi kulislerde "büyük patlama yapacağı" iddia edilen ancak anketlerde yüzde 6'yı dahi göremeyen Özel'in genel başkanlık hülyaları ve yeni parti planları tamamen suya düşmüş oldu. Vatandaşlar, "Sülün Ekrem'in kayığına binersen böyle rezil rüsva olursun" yorumları yaptılar.

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