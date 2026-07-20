Otomobil devine şok: 288 bin araç geri çağırılıyor!
Ford, tavan raylarındaki yerinden çıkma riski nedeniyle 288 binden fazla Explorer SUV modelini kapsayan yılın 57. geri çağırma kararını açıkladı.
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Ford, tavan raylarındaki yerinden çıkma riski nedeniyle 288 binden fazla Explorer SUV modelini kapsayan yılın 57. geri çağırma kararını açıkladı.
Otomotiv devi Ford, popüler SUV modellerinde tespit edilen montaj ve eski onarım hataları nedeniyle büyük bir güvenlik operasyonu başlatıyor. Bu kapsamda belirli 2016-2019 model yıllarına ait 288 bin 314 adet Explorer model araç yetkili servislere davet edildi.
TAVAN RAYLARINDA YERİNDEN ÇIKMA TEHLİKESİ Amerika Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) raporlarına göre araçların tavan rayı kapaklarının gevşeyerek yerinden çıkma riski bulunuyor. Söz konusu arıza sürüş esnasında rüzgar sesine, tıkırtılara ve tavan çizgisinde gözle görülür hizasızlığa yol açıyor.
HATALI TEKNİSYEN ONARIMLARI KRİZİ BÜYÜTTÜ Geri çağırma listesindeki bazı araçların daha önce servislerde hatalı yapıştırıcı uygulaması veya eksik klips kullanımı nedeniyle yanlış onarıldığı belirtiliyor. Üretici firma, tavan rayının yerinden çıkmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kazanın gerçekleştiğini de doğruladı.
Ford bayileri, etkilenen tüm Explorer modellerini detaylıca inceleyerek hasarlı parçaları ücretsiz olarak yenileyecek. Onarım sürecinde kapaklar, gevşemeyi tamamen önlediği kanıtlanan dört adet plastik itmeli pim sabitleyiciyle emniyete alınacak.
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