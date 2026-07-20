  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı Koç'un oteline övgü, başkasına 'rant' suçlaması! Karahasanoğlu çifte standardı yazdı 6.314 banka hesabına anlık bloke Devlet el koydu İran: ABD güçlerini Ürdün halkının desteğiyle vurduk Filistin'in dostu İspanya dünya kupasının sahibi oldu! Siyonistler üzgün Rusya Türkiyeli şirkete ait yük gemisinde facia: 5 ölü, 5 kayıp İran'ın operasyonları ABD'ye ağır darbe vurdu! Kayıp askerin kalıntıları bulundu, bir asker daha öldü 20 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Dünya Kupası finaline damga vuran an! Helal sana kaptan CHP kulislerini hareketlendiren iddia! Özgür Özel'in veda tarihi belli oldu
Teknoloji Avrupa'nın ilk trilyon dolarlık şirketi olacak mı? Çip patlaması ASML'ye yaradı
Teknoloji

Avrupa'nın ilk trilyon dolarlık şirketi olacak mı? Çip patlaması ASML'ye yaradı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Avrupa'nın ilk trilyon dolarlık şirketi olacak mı? Çip patlaması ASML'ye yaradı

Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme, çip üretim ekipmanları alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Hollandalı ASML'nin piyasa değerini rekor seviyelere taşıdı. Güçlü ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yatırımcılar, şirketin Avrupa'nın ilk trilyon dolarlık şirketi olma ihtimalini daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladı. Veri merkezi yatırımlarının geleceği ve tedarik zincirindeki olası zorluklar risk oluştursa da, bu yıl hisselerinde görülen güçlü yükseliş ASML'nin bu hedefe ulaşabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Son dönemde yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme, özellikle ABD ve Çin arasında kıyasıya bir rekabete dönüştü. ABD'li teknoloji devleri devasa yatırımlarla liderliği ele alırken, Çin de devlet destekli stratejilerle yarı iletken ve yapay zeka alanında hızla ilerliyor. Bu durum teknoloji üzerinde bir soğuk savaşı da beraberinde getirirken Avrupa biraz uzaktan seyirci konumunda kalıyordu.

Avrupa’da, sıkı regülasyonlar, sınırlı risk sermayesi yatırımları, yetenek göçü ve daha muhafazakar inovasyon yaklaşımı nedeniyle bu yarışta biraz geride kalırken, Hollandalı ASML'nin ileri teknolojili çip üretim ekipmanlarındaki hakimiyeti, Avrupa için dikkat çekici bir istisna oluşturuyor ve kıtanın teknolojik gerilemesini telafi etme potansiyeli taşıyor.

 

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

Küresel yapay zeka çip talebinin patlamasıyla ASML, Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi unvanını açık ara aldı. Litografi makinelerindeki dominant konumu sayesinde TSMC ve Samsung gibi devlerin ana tedarikçisi olan ASML, rekor ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

 

TRİLYON DOLAR HEDEFİ GERÇEKÇİ Mİ?

Bu yıl hisseleri yaklaşık %60 değer kazanan ASML, piyasa değerini 700 milyar dolara yaklaştırdı. Bazı analistler, şirketin bir yıl içinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerine (hisse başına yaklaşık 2.600 dolar) ulaşabileceğini öngörüyor. Stonehage Fleming Portföy Yöneticisi Carolyn Bell, ASML'nin Avrupa'da trilyon dolar barajına ilk ulaşan şirket olma ihtimalinin "gerçekten yüksek" olduğunu belirterek, portföylerinin yaklaşık %8'ini bu şirkete ayırdıklarını açıkladı.

ASML'nin trilyon dolarlık yolculuğunda en büyük soru işaretleri, Google, Amazon ve diğer hiperskalerlerin veri merkezi yatırımlarını ne kadar süreyle yüksek seviyede sürdüreceği üzerine yoğunlaşıyor. Bunun yanı sıra ASML, tedarikçileri ve müşterileri TSMC ile Samsung'un planladıkları kapasite genişletmelerini sorunsuz gerçekleştirebilmesi de kritik önem taşıyor.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı! Yapay zekâ "AVCI" aktif rol aldı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı! Yapay zekâ "AVCI" aktif rol aldı

Gündem

Uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı! Yapay zekâ "AVCI" aktif rol aldı

Apple'ın radarına giren yeni teknoloji: 27 milyar parametreli yapay zekâ cebimize giriyor
Apple'ın radarına giren yeni teknoloji: 27 milyar parametreli yapay zekâ cebimize giriyor

Teknoloji

Apple'ın radarına giren yeni teknoloji: 27 milyar parametreli yapay zekâ cebimize giriyor

Yerli yapay zeka DİLİM’e rekor ilgi: Milyonlarca işlem yapıldı
Yerli yapay zeka DİLİM’e rekor ilgi: Milyonlarca işlem yapıldı

Teknoloji

Yerli yapay zeka DİLİM’e rekor ilgi: Milyonlarca işlem yapıldı

Murat Ülker'den yapay zekadaki furyaya Emin Çölaşan örneği
Murat Ülker'den yapay zekadaki furyaya Emin Çölaşan örneği

Teknoloji

Murat Ülker'den yapay zekadaki furyaya Emin Çölaşan örneği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23