Borsa İstanbul kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,13 ile finansal kiralama faktoring oldu. ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışı küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın günü pozitif tamamladı.