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Ekonomi
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Borsa İstanbul kazandırdı

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AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,51 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

#1
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 186,1 milyar lira oldu.

#2
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 186,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,51 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

#3
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,13 ile finansal kiralama faktoring oldu. ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışı küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın günü pozitif tamamladı.

#4
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışına ise İngiltere'de 3 aylık işsizlik oranı ile Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

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