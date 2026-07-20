Hem Filistin'i tanıdı hem de İsrail'i savundu... İngiltere'nin çelişkilerle dolu başbakanı Starmer resmen istifa etti

ngiltere siyasetinde haftalardır beklenen tarihi gün geldi çattı. BBC'nin derlediği habere göre, 379 milletvekilinin desteğini alarak İşçi Partisi'nin yeni lideri seçilen Andy Burnham, bugün resmen başbakanlık koltuğuna oturuyor. Keir Starmer'ın Kral III. Charles'a istifasını sunmasının ardından hükümeti kurma görevini devralacak olan Burnham, ülkenin 59. başbakanı olarak tarihe geçecek.

Yeni başbakanın göreve gelişi, muhalefet cephesinde sert eleştirilerle karşılandı. Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, ülkenin zor kararlar alabilecek ve milletvekillerine karşı durabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirterek Burnham'ı şu sözlerle hedef aldı:

"Bu görev bir popülerlik yarışması değil. Bu binanın dışındaki tüm insanların hayatını iyileştirmekle ilgili. Ve o ne yapacağını söylemedi. Bunların hepsi havada kalan şeyler."

Muhalefet partileri, Burnham'ın meşruiyetini kanıtlaması için erken genel seçim çağrısı yaparken, İşçi Partisi cephesinden iddialı açıklamalar geldi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lucy Powell, BBC'den Laura Kuenssberg'in programında yeni dönemin rotasını şu ifadelerle çizdi:

"Beyanname vaatlerini yerine getirmek için gereken daha kapsamlı ve cesur adımları biliyor."

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Manchester'ın eski belediye başkanı olan Burnham'ın, ilk konuşmasında yaşam maliyeti krizine karşı halka nefes aldıracak somut adımlar açıklaması bekleniyor. Ancak yeni kabinede kimlerin yer alacağı hala sır perdesini koruyor. Özellikle maliye bakanlığı koltuğu için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Enerji Bakanı Ed Miliband başlangıçta favori olarak gösterilirken, son günlerde İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un ismi Hazine'de Rachel Reeves'in yerini alabilecek güçlü bir aday olarak ön plana çıktı.

ÇELİŞKİLERLE DOLU İSRAİL - FİLİSTİN POLİTİKASI

Keir Starmer, 7 Ekim Hamas misillemesi sonrası, terör rejimi İsrail'in Gazze'deki elektrik ve su kesintilerini dahi "savunma hakkı" olarak görerek siyonist işgal rejimine açık çek vermiş, F-35 parçaları dâhil askeri ve istihbari desteği kesmeyerek akan kana ortak olmuştu.

Ancak diğer yandan kendi partisindeki Filistin yanlısı tabanın ve uluslararası kamuoyunun ağır baskısı karşısında sıkışarak, Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı bakanlarına yaptırımlar uygulamış ve nihayetinde Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanımak zorunda kalmıştı.