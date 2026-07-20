Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

CHP’li İzmit Belediyesi'ndeki skandallar tek tek deşifre oluyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç’un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmadaki ifadesi kirli çarkı gözler önüne serdi. Koç, araç kiralama ihalesi karşılığında CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e 3 kilogram altın rüşvet verdiğini itiraf etti.

GECE YARISI POŞET İÇİNDE 3 KİLO ALTIN

Ortaya çıkan resmi ifade tutanağına göre şüpheli iş insanı Turgut Koç, İzmit Belediyesi'nin araç kiralama ihale sürecini Fatma Kaplan Hürriyet’in yönlendirmesiyle yürüttüklerini belirtti.

İhaleyi usulsüz şekilde aldıktan sonra belediyeden henüz ödeme alamadıklarını bahane eden Hürriyet'in kendisinden “borç” adı altında para talep ettiğini itiraf eden Koç, rüşvet sevkiyatını şu sözlerle aktardı:

“Kuzey Marmara otoyolunda Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisindeydi, bu altınları kapalı çarşıdan aldım.”

ŞÜPHELİ ÇANTA MAKAM KAMERASINDA

Yolsuzluk soruşturması derinleştikçe, kirli çarkın merkezine ilişkin yeni deliller ve iddialar da dosyaya eklenmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma dosyasına çok konuşulacak makam odası görüntüleri girdi. Dava dosyasına yansıyan 3 fotoğraftan oluşan güvenlik kamerası kayıtlarında, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in makam odasına çantalarla giriş çıkış yapıldığı görülüyor.

Soruşturma birimleri tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu çantalarda rüşvet ve komisyon paralarının taşındığının değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık merceğine takılan bu 3 karelik görüntülerin, ihale karşılığı el değiştiren nakit para trafiğinin belediye binasındaki teslimat anlarına ait olduğu iddia ediliyor.

KİRLİ PAZARLIĞIN WHATSAPP KAYITLARI DEŞİFRE OLDU: "ÖLDÜRSEM DOYMAM!"

Yolsuzluk ağının perde arkasını aralayan soruşturmada, İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarını güçlendiren çok çarpıcı yazışmalar gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç ile Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları deşifre oldu.

Dava dosyasına giren kayıtlarda, ikili arasında sürekli olarak lüks araçlar ve kiralama ihalelerine yönelik "araba muhabbetlerinin" döndüğü görüldü.

Öte yandan, rüşvet çarkının kendi kontrolünden çıkmasından endişe ettiği öne sürülen Hürriyet’in, süreçteki bir isme yönelik öfkesini gizleyemeyerek “Öldürsem doymam!” şeklinde skandal ifadeler kullandığı belirlendi.

Bazı WhatsApp mesajlarının ise taraflar tarafından silinmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o konuşmalar: