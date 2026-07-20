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Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre, yüzölçümüne oranla en fazla ormanlık alana sahip iller belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

Veriler, Türkiye'nin orman varlığının bölgesel dağılımını da ortaya koydu.

#2
Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

GİRESUN – R

#3
Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

ANTALYA – S

#4
Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

ZONGULDAK – S

#5
Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

BARTIN – T SİNOP - d

#6
Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

ARTVİN – U

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Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

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Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

BOLU – e

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Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

KASTAMONU – g

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Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

MUĞLA – h

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Foto - Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!

KARABÜK – r

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