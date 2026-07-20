Türkiye'nin en yeşil ili belli oldu! Trabzon bu defa şaşırttı!
Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre, yüzölçümüne oranla en fazla ormanlık alana sahip iller belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre, yüzölçümüne oranla en fazla ormanlık alana sahip iller belli oldu.
Veriler, Türkiye'nin orman varlığının bölgesel dağılımını da ortaya koydu.
GİRESUN – R
ANTALYA – S
ZONGULDAK – S
BARTIN – T SİNOP - d
ARTVİN – U
BOLU – e
KASTAMONU – g
MUĞLA – h
KARABÜK – r
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23