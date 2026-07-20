Dev proje Akdeniz'den canlı yayın yapacak: KKTC ile Türkiye arasında gemi trafiği izlenecek!
KKTC, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sistemi projesi kapsamında Denizcilik Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN tarafından 2024 yılında başlayan çalışmaları yoğun bir mesainin ardından kısa sürede tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Proje ile Mavi Vatan’ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz” dedi.