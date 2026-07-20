Ardahan'daki görev değişikliği ile ilgili iddia! ‘Tayt’ değil ‘taht’ kavgası

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin göreve başlamasından sadece 6 ay sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kamuoyunda valinin “bisiklet sürerken tayt giydiği ve sosyal medyayı aktif kullandığı” gerekçesiyle görevden alındığı algısı yayılsa da meselenin iç yüzünün bürokrasi ile siyaset arasında yaşanan derin bir “güç savaşı” olduğu iddia edildi.

“TİKTOKÇU VALİ” ÇIKIŞININ PERDE ARKASI

Komşu il Kars’ın CHP’li Milletvekili İnan Akgün Alp’in TBMM çatısı altında Vali Çiçekli’yi bisiklet kıyafeti (tayt) ve sosyal medya paylaşımları üzerinden eleştirerek “Tiktokçu Vali” ithamında bulunması, görevden alınmanın ana sebebi olarak gösterilmişti. Valinin görevden alınmasına muhalefet kanadı ve destekçileri tepki gösterirken, AK Parti kanadı sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak olayın basit bir kıyafet tartışmasından çok daha derin olduğu ileri sürüldü.

FİTİLİ ATEŞLEYEN OLAY

İddialara göre, sürecin perde arkası bambaşka… Valinin görevden alınmasından kısa bir süre önce, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın yapılan istişareler sonucu 1,5 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılmıştı. Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre İl Başkanı Hakan Aydın, bürokrasi ile yerel siyaset arasında yaşanan güç çekişmesinde safını Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den yana seçti. Bu hamle, parti içindeki dengeleri sarsarak hem il başkanının hem de valinin sonunu hazırlayan süreci tetikledi.

BÜROKRASİ VE SİYASETİN GÜÇ SAVAŞI

Vali Çiçekli’nin 6 ayda görevden alınmasının ardında “itaat ve güç kavgası” yattığı öne sürülüyor. Kulislerden sızan bilgilere göre yaşananlar, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir “tayt krizi” değil; yerel siyasetin bürokrasi üzerindeki gücünü kanıtlama mücadelesi, tabiri caiz ise tam bir “Taht Kavgasının” sonucu olarak yorumlanıyor.

AK PARTİLİ KOÇ: TAKDİR CUMHURBAŞKANIMIZIN

Ardahan Haber'e açıklamalarda bulunan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, valiler ile ilgili konuda yetkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu ifade etti. Koç, “Valilerimizin atanması ve görevden alınması tamamen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve yetkisindedir. Bu konuda farklı değerlendirmeler yapılmasını doğru bulmuyorum. Devletimizin işleyişi ve idari sistemi içerisinde bu süreçler belirli usuller çerçevesinde yürütülmektedir.” dedi.