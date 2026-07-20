  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!' Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu ‘Ahbapçılar’ deprem konutlarını tanıtan Ruhi Çenet’i iyi izlesin! Burası mahalleyi değil, şehri andırıyor Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık İki ay sonra ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti İran'dan dikkat çeken mesaj: "Hem savaşı hem diplomasiyi sürdüreceğiz" Aralarında polis ve avukatlar da var! Çetelere yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı
Ekonomi Altında ibre yukarı yönlü! Kilogram fiyatı 6 milyon 90 bin 300 liraya yükseldi
Ekonomi

Altında ibre yukarı yönlü! Kilogram fiyatı 6 milyon 90 bin 300 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Altında ibre yukarı yönlü! Kilogram fiyatı 6 milyon 90 bin 300 liraya yükseldi

Cuma gününü 6 milyon 20 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı 6 milyon 90 bin 300 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 90 bin 300 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 38 bin lira, en yüksek 6 milyon 110 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 6 milyon 90 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 20 bin liradan tamamlamıştı.

 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 280 milyon 990 bin 323,35 lira, işlem miktarı ise 704,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 305 milyon 731 bin 918,71 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltında! 2 saatte 400 bin euro transferi
Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltında! 2 saatte 400 bin euro transferi

Gündem

Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltında! 2 saatte 400 bin euro transferi

Tesettür etkileşim saldırısı altında
Tesettür etkileşim saldırısı altında

Gündem

Tesettür etkileşim saldırısı altında

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23