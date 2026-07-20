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Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

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IHA Giriş Tarihi:

Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası’nda bu sene 88’incisi düzenlenen Çiğdem Yaylası Şenliği’nde yöresel kıyafetlerini giyen binlerce insan horon oynadı.

#1
Foto - Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

Bu sene 88’incisi düzenlenen Çiğdem Yaylası Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetlerini giyen binlerce insan horon oynadı.

#2
Foto - Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

Cuma günü başlayan şenliğe birçok yöresel sanatçı katıldı.

#3
Foto - Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı şenliklerde vatandaşlar, Karadeniz kültürünün gelecek nesillere aktarılması için iyi bir fırsat olduğunu aktardı.

#4
Foto - Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

Şenliğe katılan Ayşe Altuntaş, "Çok eğleniyoruz. Bütün kıyafetlerimiz, kültür tanıtımlarımız ve rengarenk giyinen kızlarımızla büyüklerimizden bizlere kalan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

#5
Foto - Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

Türkiye’nin her coğrafyasının renkli olduğunu ama Karadeniz’in rengarenk olduğunu anlatan Altuntaş “Ben Karadenizli olarak gurur duyuyorum. Trabzonluyum, kalbim orada ama burada da o kültürü yaşatıyoruz. Bize her yer Trabzon" dedi.

#6
Foto - Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

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