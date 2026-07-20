Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!

Türkiye’nin her coğrafyasının renkli olduğunu ama Karadeniz’in rengarenk olduğunu anlatan Altuntaş “Ben Karadenizli olarak gurur duyuyorum. Trabzonluyum, kalbim orada ama burada da o kültürü yaşatıyoruz. Bize her yer Trabzon" dedi.