Son dakika! Starmer istifa etmişti! İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
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Son dakika haberi.. İngiltere'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından İşçi Partisi'nin önde gelen ismi Andy Burnham ülkenin yeni başbakanı oldu. Kraliyet Onayı'nı alarak göreve başlayan Burnham, ekonomi, kamu hizmetleri ve dış politikada yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını duyurdu.
İngiltere siyasetinde taşlar yeniden yerinden oynadı. Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yürüttüğü politikalarla geniş kitlelerin desteğini kazanan ve parti içi liderlik yarışından zaferle çıkan Andy Burnham, Birleşik Krallık’ın yeni Başbakanı olarak görevi devraldı. Buckingham Sarayı'nda Hükümeti kurma görevini üstlenen Burnham, yaptığı ilk açıklamada ülkedeki ekonomik istikrarı sağlama ve kamu hizmetlerini güçlendirme sözü verdi.
Ayrıntılar geliyor.