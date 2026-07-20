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Gündem Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı
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Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

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Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

CHP’li İzmit Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde İzmit Belediyesi binasına giren polis ekipleri, içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı.

Belediye başkanı ve eşi gözaltında

Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında polis ekipleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’i de polis merkezine götürdü. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet’in evinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

 

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet’in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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