Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.
Kartal, Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
KONFERANS LİGİ İHTİMALLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Varazdin-FK Jablonec eşleşmesinin galibi
Bohemian-FC Ballkani eşleşmesinin galibi
IFK Göteborg-FCI Levadia eşleşmesinin galibi
Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi
DAC 1904-Velez Mostar eşleşmesinin galibi