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Spor Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Yeniakit Publisher
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.

Kartal, Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

KONFERANS LİGİ İHTİMALLERİ

Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Varazdin-FK Jablonec eşleşmesinin galibi

Bohemian-FC Ballkani eşleşmesinin galibi

IFK Göteborg-FCI Levadia eşleşmesinin galibi

Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi

DAC 1904-Velez Mostar eşleşmesinin galibi

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