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Dünya Yetim çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti
Dünya

Yetim çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için, Afrika ülkelerinde kurban kesilip dualar edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:16:00 - 2022-02-08 16:21:12

Afrika ülkelerinde ve farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar, korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan için Afrika ülkeleri ile farklı ülkelerdeki okullarda, yetimhanelerde, stadyumlarda ve birçok yerde dua edildi. Sudan’da bir okuldaki öğrenciler ile yetimhanedeki çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin iyileşmesi için dua etti.

Yetim çocuklar da hocaların eşliğinde dua etti

Çad’ın başkenti Encemine’de yetimhanede kalan çocuklar da hocaları eşliğinde dua ederken, Tanzanya’da toplanan Müslümanlar da Erdoğan çiftinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Mısır’da ise bir hayır kurumu organizasyonunda Erdoğan ailesine dualar edilip kurban kesildi. Afganistan’daki yetim çocuklar da aileleriyle birlikte dua etti.

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