'Yeterli sayıya ulaşılmadı, kurultay yok'

CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir.

BAŞVURU SAYISI 569

Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır.

1. 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir.

2. 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur.

3. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır.

4. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür.

Genel Merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; Parti Meclisi Üyelerimizin, Milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır."

MUHALİFLERDEN İLK AÇIKLAMA

Kurultay için imza veren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Habertürk TV'ye açıklamada bulundu. Özcan, "Şaşkınlıkla izliyorum süreci. O imzaların her birinin bir hikayesi var. Noter tasdikli belgeleri bile adi fotokopi gösterdiler. Partiden istifa etmiş diyorlar. Ama bu kişilerin üyeliği şu an bile devam ediyor. 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Tasdikli belgeleri neden kabul etmiyorsunuz? Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada." dedi.

"ORTAK BİR İRADE OLUŞTU"

CHP PM Üyesi Gaye Usluer ise, "Bu hareketin içindeki kimse muhalif değil. Biz partiye yeni bir kan gelmesi ve yeni bir başarı öyküsü gelmesi için yola çıktık. Verilen kararlarda şunu görüyorum. 'Kadro hareketi istemiyoruz.' dediler. Bunu okuyorum. Genel Merkez bu imzaları çeşitli yollarla 569 imzaya indirse de kendi iradesi ile 630 kurultay isteyen vardır. Bizim kurultayımızın 1095'i seçilmiştir, gerisi Genel Başkan'ın anahtar listesi ile girmiştir. Biz CHP'li olmanın sorumluluğu ile hareket edeceğiz. Artık ortak bir irade oluştu. CHP'de bir değişimi umut edenlerden yargı yoluna g,tmeme kararımız ile ilgili bir tepki aldık. 630 delegenin iradesinden bahsediyoruz. 630 delegenin iradesi bizim kontrolümüz altında değil. Delegelere baskın yapılmıştır. Bu beyana dayalı. Belge yok. Herkes yaşıyor bu ülkede. Burada yanlış olan onların imzasını çekmesindense, onların iradesine ipotek konulmasıdır. Varsa siyasi etik dışı, ahlak dışı yöntemler takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

