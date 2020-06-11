  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yeşile bürünen Aizanoi Antik Kenti'nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

- Güneş ve ay ışığında drone ile görüntülenen bölgede yeşil ile mavinin koyu tonları, ziyaretçilerin doyumsuz manzaralar sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:05:37 -
Yeşile bürünen Aizanoi Antik Kenti'nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, yemyeşil düzlükte gece ve gündüz oluşan manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.

Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi, "İkinci Efes" olarak da nitelendiriliyor.

Kütahya merkeze 50 kilometre uzaklıkta yer alan, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede her mevsim güzel görüntüler oluşuyor.

Antik kentteki Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, ilkbahardan yaza geçişin yaşandığı bugünlerde yemyeşil düzlükte ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

AA ekibince drone ile güneş ve ay ışığında görüntülenen bölgede yeşil ile mavinin koyu tonları, ziyaretçilerin doyumsuz manzaralar sunuyor.

Geçmişi MÖ 2000'li yıllara dayanan Aizanoi'de, tapınak, amfi tiyatro ve stadyumun yanı sıra hamamlar, dünyanın ilk ticaret borsası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 antik köprü, iki agora, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları, kapı yapıları bulunuyor. Roma döneminde bölgede 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı