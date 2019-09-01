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Yeşil pasaporta nasıl başvurulur? Hususi Damgalı Pasaport başvurusu

Hususi Damgalı Pasaport olarak bilinen yeşil damgalı pasaport internette merak konusu oldu. Devlet memurları arasında bir, iki ve üçüncü derece kadrolarda bulunan kişiler ve çeşitli kamu görevinde bulunan kişilerin şartları karşılayan yakınları tarafından alınabilen hususi pasaport olarak bilinen yeşil pasaport başvurusunda bulunacak olanların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Vizesiz seyahat etme imkanı da sunan yeşil pasaporta nasıl başvurulur? Yeşil pasaport başvurusu nası yapılır?

01 Eylül 2019 Pazar 22:56
Yeşil pasaporta nasıl başvurulur? Hususi Damgalı Pasaport başvurusu

Hususi Damgalı Pasaport olarak bilinen yeşil damgalı pasaport internette merak konusu oldu. Devlet memurları arasında bir, iki ve üçüncü derece kadrolarda bulunan kişiler ve çeşitli kamu görevinde bulunan kişilerin şartları karşılayan yakınları tarafından alınabilen hususi pasaport olarak bilinen yeşil pasaport başvurusunda bulunacak olanların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Vizesiz seyahat etme imkanı da sunan yeşil pasaporta nasıl başvurulur? Yeşil pasaport başvurusu nası yapılır?

Yeşil pasaport (Hususi damgalı pasaport) kimlere verilir?

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

Yeşil pasaporta nasıl başvurulur?

Hususi veya hizmet pasaportların müracaat işlemleri, yurt içinde sadece İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilciliklerce yapılmaktadır.

Yurt dışında görevli bulunan kişilerin Türkiye'de mensubu bulunduğu kurumu tarafından veya şahısların bizzat kendileri tarafından bağlı bulunduğu kurum aracılığı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru üzerine, ilgili hakkında yapılacak inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığının vereceği muvafakat ve Dışişleri Bakanlığının talimatıyla dış temsilcilikleri (Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları) tarafından yerine getirilmektedir.

Emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olan ve halen yurt dışında bulunan kişilerin müracaata esas belgelerle birlikte doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklara müracaat etmeleri gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:56
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