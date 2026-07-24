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Gündem Koç'un 150 milyon dolarlık tesisinin arkasından büyük rant çıktı! Skandal fıkrayla açılan hastanede 'yağma' iddiası!
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Koç'un 150 milyon dolarlık tesisinin arkasından büyük rant çıktı! Skandal fıkrayla açılan hastanede 'yağma' iddiası!

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Koç'un 150 milyon dolarlık tesisinin arkasından büyük rant çıktı! Skandal fıkrayla açılan hastanede 'yağma' iddiası!

Koç Holding’in İzmir Balçova’da 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışı, Koç Holding Başkanı Rahmi Koç’un skandal fıkrasıyla büyük bir tepkiye yol açmıştı. Bu skandalın arkasında ise Balçovalı vatandaşların yarım asırlık mağduriyetine dayanan dev bir rant hikayesi ortaya çıktı.

Koç Holding’in İzmir Balçova’da 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un skandal fıkrasıyla büyük bir rezalete sahne olmuştu.

Bu rezalet fıkranın arkasında büyük bir ‘yağma’ hikayesi gizli.

1960’lı yıllarda Balçova’da dar gelirli vatandaşların ev yapma hayaliyle topladığı paralar üzerinden şekillenen ve darbe süreçleriyle elden ele gezdirilerek Koç Holding’e geçen 57 yıllık rant arazisindeki dev tesisin açılışı, holding eliti ve siyasi uzantılarının şovuna sahne oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin tıp fakültesi inşaatı olarak başlatılan ancak ruhsat engeline takılan kaba inşaat, Koç Holding tarafından adrese teslim süreçlerle 260 milyon liraya kapatıldı.Dev tesis, Balçova mağdurlarının yarım asırlık ahı üzerinde kapılarını açtı.

CHP’li yerel yöneticilerin ve sermaye odaklarının tam kadro katıldığı açılış töreninde atılan nutuklar peşkeş iddialarının üzerini örtmeye yetmedi. Muayene odalarını gezdiği sırada Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un anlattığı ve Kürt kadınlarını cinsiyetçi ifadelerle aşağılayan fıkrası skandalın fitilini ateşledi.

Kamuoyunda Büyük Infial!

Salondaki bürokratların gözleri önünde gerçekleşen edepsizliğe salondakilerin kahkahalarla karşılık vermesi, milletin değerlerini hiçe sayan zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Koç Holding kanadından yarım ağızla bir özür açıklaması gelse de, vatandaşın arsa hayali üzerine kurulan bu rant düzeni kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan gibi isimler duruma sert tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Rahmi Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" diyerek yazılı bir açıklama yayınladı.

Kaynak: evrensel.net

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