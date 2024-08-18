Yerlikaya duyurdu: İlk destekler hesaplara yattı!

Ülke genelinde yangınlarla mücadele sürerken devlet bir yandan da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor. Bu çerçevede yangından etkilenen illerin valiliklerin hesaplarına toplamda 13,5 milyon lira gönderildi.

Türkiye'nin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Özellikle batı illerimizde çıkan orman yangınlarına müdahalede devlet tüm imkanlarını kullanıyor. Gerek karadan ve gerekse de imkan verdiği ölçüde havadan yapılan müdahalelerle yangınların kontrol altına alınması konusunda önemli aşamalar kaydedildi.

TUTUKLAMALAR VAR

Devlet, sadece yangınların kontrol altına alınması noktasında değil vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanması noktasında da etkin rol oynuyor. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Sandal köyü yakınlarında orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basına açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, devletin yangınları söndürmek için tüm imkanlarını kullandığını belirterek yeşil vatanın kurtarılması için yoğun gayret gösterildiğini söyledi. Soruşturmaların devam ettiğini belirten Yerlikaya, İzmir'de 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu Göynük'te 2 kişinin tutuklandığını, 2 kişinin deadli kontrolü olduğunu hatırlattı. Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "Akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı. Bununla ilgili az önce Eşme'yle ilgili de bir şüpheli olduğunu hem burada Orman Bölge Müdürümüz, Valimiz, hem de jandarmamız ifade ettiler."

"GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYALIM"

Vatandaşlardan orman yangınalrıyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: "Bu noktada, bu coğrafyada en ufağından yani sigara izmaritinden tutun da mangal yakmayla da ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz sizlerden her zamankinden çok daha fazla, özellikle bugünden önümüzdeki bir hafta boyunca hassasiyet bekliyoruz. Gözümüz gibi korumak zorundayız. Ama Allah muhafaza burada olduğu gibi bir yangınla karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm işimiz yangının bir an önce söndürülmesi."

AZERBAYCAN'DAN DESTEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gün içinde görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle kardeş ülkeden 12 tonluk yangın söndürme uçağının İzmir'de söndürme faaliyetlerine katılacağını belirten Yerlikaya, İzmir ve Bolu'daki bazı yangın bölgelerinde ön hasar tespitlerini tamamladıklarını, pazartesi günü öğlene kadar bunların kesin sonuçlarını bitirip, yangından zarar gören vatandaşlara AFAD olarak gereken yardımları ulaştırıp, destek ödemelerini yapacaklarını kaydetti.

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"HESAPLARA GÖNDERİLDİ"

Yangından etkilenen illere para desteği sağlandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: "13,5 milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Hasar tespitleri kesinleştiği andan itibaren biz son derece hızlı bir şekilde ilgili vatandaşlarımıza aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ormanla ilgili mücadelelerde hem desteklerini gösteriyor hem de kendisine anbean bilgi arz ediliyor. Onun da geçmiş olsun dileklerin tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum."