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Yerli-yabancı turist önce ‘kültür’ diyecek

Baharla birlikte inanç turizmi de hareketlenecek... Geçen yılki doluluk oranlarından memnun kalan kıyılardaki büyük turizm işletmelerinin döviz kurundaki dalgalanmanın maliyetlere yansıması sonucu oda fiyatlarına zam yapmaları en çok kültür turlarının yapıldığı bölgelerdeki işletmelere yaradı.

09 Nisan 2019 Salı 11:36
Yerli-yabancı turist önce ‘kültür’ diyecek

 Buğra Kardan 

Geçen yılki doluluk oranlarından memnun kalan kıyılardaki büyük turizm işletmelerinin döviz kurundaki dalgalanmanın maliyetlere yansıması sonucu oda fiyatlarına zam yapmaları en çok kültür turlarının yapıldığı bölgelerdeki işletmelere yaradı. Fiyatların makul seviyede tutulması, yerli ve yabancı turistleri tarihi, kültürel, dini öğeleriyle ön planda olduğu şehirlere yöneltiyor. Turistlerin yakından takip ettiği şehirlerin başında Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Hatay ve İzmir Selçuk bulunuyor. Nisan ve mayıs aylarında kültür turlarının yoğun ilgi gördüğünü kaydeden tur operatörleri, telefonlarının susmadığını dile getiriyor. Operatörler, bu ilgide Ege ve Akdeniz otellerinin yüzde 30 ila 50 oranında pahalanmasının da rol oynadığına işaret ediyor.

Sezon 12 aya yayılıyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, kültür ve yayla turlarının turizm sezonunu 10-12 aya yaydığını belirtti. Bu turların 2023 için belirlenen 70 milyon turist; 70 milyar dolar gelir hedefine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Polatoğlu, “Biz de bu anlayışla kültürel ve doğal alanların tanıtımına odaklanıyoruz” dedi. Şu aşamada GAP illerine geliş ve gidişlerin arttığını anlatan Polatoğlu, “Bölgeye geçen sene 500-600 tur yapıldı. Bu rakam giderek artacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Kapadokya ve Karadeniz turları için pek çok başvuru geldiğine dikkat çeken Polatoğlu, şöyle devam etti: “Söz konusu bölgeler için operatörleri arayan arayana… Tabii şu anda Kastamonu, Eskişehir, Safranbolu ve Haymana gibi yörelerimiz de popüler. Bu yörelerimize satışlar artıyor. Öte yandan; gastronomi şehirlerimiz yerli ve yabancı turistlerin radarında. İşte onun için bu sene Gaziantep ve Hatay’la yetinmiyor, diğer şehirlerimize de gastronomi turları organize ediyoruz. Turistleri Kayseri, İzmir Urla ve Aydın mutfağıyla tanıştırıyoruz.

Satışlar yüzde 100 arttı

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da kültür turu satışlarının yüzde 100 arttığını açıkladı. GAP turlarının revaçta olduğunu söyleyen Onaran, “Konuklarımız Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin’i adım adım dolaşmak için birbirleriyle yarışıyor. Buralarda otel ve oda bulmakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

Fiyatlar 600 liradan başlıyor

Kültür turlarının fiyatlarının 600-700 liradan başlayıp, bin 900 lirayı bulduğu bilgisini veren Onaran, “Müşterilerimiz dini, tarihi ve mimarisiyle ünlü yöreleri çok merak ediyor. Bunu tercihlerden de anlıyoruz. Kapadokya ve Trakya’ya yönelim olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin Edirne’ye satışlar önemli oranda arttı. Bu tarihi şehrimiz, bir senede 3 milyon turist ağırladı” şeklinde konuştu.

Dış hatlar yolcu sayısı artacak

YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, geçen yıl turizmde patlama yaşandığını aktararak, “Dış hatlarda yüzde 30 artış görüldü. Bu oranın 2019’da yüzde 25 artacağını öngörüyoruz. Bu noktada turizme biraz daha önem vermemiz lazım. Turizm bacasız fabrika ve sanayi. Türkiye’yi kitlesel toplu turizmden çıkarıp bir üst segmente taşır, fert başı harcamaları Avrupa’yla aynı seviyelere getirirsek çok daha fazla döviz getirisi sağlarız” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:36
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Kayseri
  4. Kastamonu
  5. İzmir
  6. Hatay
  7. Gaziantep
  8. Eskişehir
  9. Edirne
  10. Aydın
  11. Adıyaman
  12. turizm işletmeleri
  13. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  14. GAP
  15. Kapadokya
  16. Karadeniz turları
  17. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran
  18. Kültür turları
  19. YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan

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