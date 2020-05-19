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Yerli üretim, Türkiye’nin virüse karşı silahı oldu

Küresel salgın sebebiyle bütün dünya ağır ve sancılı bir dönemden geçerken Türkiye gelişmiş birçok ülkeye nazaran meseleye bilimsel ve stratejik yaklaşarak sağlam bir duruş sergiliyor. Gerek hastalığın tespiti, gerek tedavisi ve gerekse yayılımının en aza indirilmesi ya da engellenmesiyle ilgili tüm tedbirler Bilim Kurulu tarafından alınarak harfiyen uygulanması sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:21:00 -
Yerli üretim, Türkiye’nin virüse karşı silahı oldu

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Salgın ile mücadele sürecinde yerli üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıkarken, Türkiye olarak zorlu koşullara karşı yerli imkânlarla mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha çok net bir şekilde gözlemlendi.

Dünyaya daha iyi tanıtılmalı

Maske üretimi, tıbbi malzemelerin yerli imalatı, tanı kitlerinin seri üretiminin yapılması, modern hastanelerin özellikle şehir hastanelerinin yapılmış olması, yerli solunum cihazlarımızın üretilmesi virüs salgınıyla mücadelede Türkiye’nin en güçlü silahı oldu.

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin sağlık turizmini iyi tanıtması gerektiğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Türkiye, sağlıkta örnek bir ülke olabilecek durumdayken, ‘dünyada salgını iyi yöneten ülkeler’le ilgili yazılarda ismi sık geçmiyor. Türkiye’nin salgınla mücadeleyi ne kadar iyi yönettiği herkes tarafından bilinirse sağlık turizmi açısından odak ülke oluruz. O yüzden bunun tanıtımını çok daha iyi yapmamız lazım” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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