  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi
Ekonomi

Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi

GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman: - "Türkiye'nin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarının nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası pazara rekabetçi ürünler sunacak şekilde ticarileştirmeyi amaçlıyoruz" -" Sadece 5G teknolojisinde değil, tüm haberleşme teknolojilerinde Türkiye'nin ihracat kapısı olmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:00:58 -
Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTİM'de kurulan şirket, kritik 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi çalışmalarına hız verdi.

Son dönemde "Milli Teknoloji Hamlesi" ile yerli ve milli üretimi teşvik eden çalışmalar sürerken telekomünikasyon alanında da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK'ın destekleriyle yürütülen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ciddi başarılar elde edildi.

Proje kapsamında 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan kritik bileşenlerin ve 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi konusunda da önemli mesafe alındı.

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTiM'de bu yıl kurulan Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ (GTENT) de yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirmek için çalışmalarına hız verdi.

- "Yerli ve milli 5G teknoloji altyapısını geliştirmek için çalışıyoruz"

GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak Türkiye'yi 5G pazarında öncü ülkelerden biri yapmayı hedeflediklerini belirterek, talep eden diğer ülkelerde de 5G altyapısını kurabilmek amacıyla 5G kritik bileşenleri geliştirdiklerini söyledi.

"Türkiye'nin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarının nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası pazara rekabetçi ürünler sunacak şekilde ticarileştirmeyi amaçladıklarını" anlatan Kayaduman, "GTENT olarak sadece 5G teknolojisinde değil, tüm haberleşme teknolojilerinde Türkiye'nin ihracat kapısı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kayaduman, 5G faaliyetlerinin yanı sıra Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) çatısı altındaki firmaların her türlü ürününü ticarileştirmek için çalışmalarına hız kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Dünya pazarında çok uluslu dünya devlerine karşı rekabetçi bir firma olmayı istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin ticarileşmesini sağlayarak Türkiye'nin ihracat hacmini genişletmek için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "10 milyar liralık pazar"

Kayaduman, 5G'ye geçiş aşamasında 10 milyar liralık Türkiye mobil haberleşme yatırım pazarının yüzde 45-50'sine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "2025 yılında 25 milyar dolara ulaşması beklenen küresel 5G altyapı pazarının yüzde 1'i, bölgesel pazarın yüzde 5'i ilk aşama hedeflerimiz." diye konuştu.

Proje kapsamında 5G Yeni Radyo, 5G Çekirdek Şebeke, Radyolink, OSS gibi ürünlerin yerli imkanlarla geliştirdiklerinin bilgisini veren Kayaduman, söz konusu ürünlerin 2021 yılı boyunca ilk sürümlerinin ticari kullanıma ve ihracata sunulacağı, 5G frekans ihalesi sonrası mobil işleticilerinin kullanımına hazır olacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı
Gündem

İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylık sinyali vermesine İYİ Parti'den ilk yorum gel..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay