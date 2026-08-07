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Gündem Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!
Gündem

Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!

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Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!

Almanya'dan Türkiye'ye otomobille gelen gurbetçi çiftin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olayla bir çok ülkenin gündemine kazındı. Yakıt molasında eşinin araçtan indiğini fark etmeyen sürücü, yüzlerce kilometrelerce yol aldıktan sonra Almanya’dan kızının açtığı telefonla durumdan haberdar oldu. Çift 6 saat sonra ayrıldıkları benzinlikte yeniden bir araya geldi.

Almanya'dan Türkiye'ye izin yolculuğuna çıkan Hüsnü ve Hüsniye Şendiller çiftinin seyahati, Hırvatistan'da yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüştü. 68 yaşındaki Hüsnü Şendiller, yakıt almak için durduğu benzin istasyonunda otomobilini doldurduktan sonra arka koltukta uyuyan eşinin tuvalete gittiğini fark etmeyerek yoluna devam etti. Tuvaletten döndüğünde otomobilin istasyondan ayrıldığını gören Hüsniye Şendiller ise büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonunun da araçta kalması nedeniyle eşine ulaşamayan kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Almanya’daki kızının telefon numarasını ezbere bilen Hüsniye Şendiller, yardımseverlerin telefonunu kullanarak bir süre sonra kızına ulaşmayı başardı. Durumu öğrenen kızları, babasını arayarak annesinin benzin istasyonunda kaldığını söyledi. Bu sırada yüzlerce kilometre yol kat eden Hüsnü Şendiller, aldığı haber üzerine vakit kaybetmeden geri dönüş yaptı. Yaklaşık 6 saat sonra aynı benzin istasyonunda yeniden buluşan çift, yaşanan talihsiz aksiliğin ardından yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. Kısa sürede sosyal medyada da gündem olan olay, bir çok ülkede de haber oldu. Birçok kişi yaşananları "unutulmayacak bir yol hikâyesi" olarak değerlendirdi.

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Yorumlar

6 saat azmış dezze ALLAH ESİRGESİN NASIL YETİŞŞRLER

Emmi yaşın da bayağı varmış inşallah sağ salim yetişirsiniz

kahraman türkoglu

ya ne denir bu tip insana dikkatsizlik olabilir ancak bu adamın kafası çok karışık bir tip nürolojik bir durum
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