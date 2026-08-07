Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!

Almanya'dan Türkiye'ye izin yolculuğuna çıkan Hüsnü ve Hüsniye Şendiller çiftinin seyahati, Hırvatistan'da yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüştü. 68 yaşındaki Hüsnü Şendiller, yakıt almak için durduğu benzin istasyonunda otomobilini doldurduktan sonra arka koltukta uyuyan eşinin tuvalete gittiğini fark etmeyerek yoluna devam etti. Tuvaletten döndüğünde otomobilin istasyondan ayrıldığını gören Hüsniye Şendiller ise büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonunun da araçta kalması nedeniyle eşine ulaşamayan kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Almanya’daki kızının telefon numarasını ezbere bilen Hüsniye Şendiller, yardımseverlerin telefonunu kullanarak bir süre sonra kızına ulaşmayı başardı. Durumu öğrenen kızları, babasını arayarak annesinin benzin istasyonunda kaldığını söyledi. Bu sırada yüzlerce kilometre yol kat eden Hüsnü Şendiller, aldığı haber üzerine vakit kaybetmeden geri dönüş yaptı. Yaklaşık 6 saat sonra aynı benzin istasyonunda yeniden buluşan çift, yaşanan talihsiz aksiliğin ardından yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. Kısa sürede sosyal medyada da gündem olan olay, bir çok ülkede de haber oldu. Birçok kişi yaşananları "unutulmayacak bir yol hikâyesi" olarak değerlendirdi.