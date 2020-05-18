Yerine kayyım atanan HDP'li Yaşar Akkuş hakkında sıcak gelişme
"Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama" suçlarından gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan HDP'li Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sabah saatlerinde adliyeye getirilen HDP'li Akkuş, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Hakimliği’ne sevk edildi.