  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yer Türkiye! Temmuzda kar yağışı
Yerel

Yer Türkiye! Temmuzda kar yağışı

Yeniakit Publisher
2023-07-12 12:10:00 -
Yer Türkiye! Temmuzda kar yağışı

Ege ve Akdeniz sahillerinde aşırı sıcaklıklar yaşanırken, Ardahan merkeze bağlı Bilbilan Yaylası'na kar yağdı. Yaylada büyükbaş hayvanlarını otlatan Engin Bilgin de kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ege ve Akdeniz sahillerinde aşırı sıcaklıklar yaşanırken, Ardahan merkeze bağlı Bilbilan Yaylası'na kar yağdı. Yaylada büyükbaş hayvanlarını otlatan Engin Bilgin de kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan’da son iki ayda aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, bölgede zaman zaman olumsuzluklara da yol açıyor. Dün akşam saatlerinde, Ardahan merkeze bağlı 2 bin 581 rakımlı Bilbilan Yaylası!nın bulunduğu Uğurludağ eteklerine kar yağdı.
Temmuz ayının ortasında yağan kar şaşkınlıkla karşılandı.

Bölgede havanlarını otlatan Engin Bilgin, büyükbaş hayvanlarını otlatırken zor anlar yaşadı. Bir süre tipi şeklinde devam eden kar yağışından korunmak için Bilgin, çadıra sığındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23