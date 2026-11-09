Milli havayolundan gençlere müjde! THY yurt dışı uçuşlarında dev indirimi başlattı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Hava Yolları (THY), öğrencilerin yurt dışı seyahatlerini kolaylaştıracak dev bir kampanyaya imza attı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, öğrencilere özel yurt dışı uçuşlarında geçerli yüzde 15 indirimli biletleri resmen satışa sundu. Kampanya kapsamında 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık tarihine kadar alacakları indirimli biletlerle seyahat etme imkanına kavuşacak.
Türk Hava Yolları (THY), öğrencilerin yurt dışı seyahatlerinde geçerli yüzde 15 indirimli biletleri satışa çıkardı.
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık'a kadar alacakları indirimli biletler ile 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı (Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka hariç) destinasyonlara tek yön ya da gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda seyahat edebilecek.
İndirimden sadece THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.
Ekonomi
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