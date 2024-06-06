Yeniliklerle Dolu Club Familia Hotel Sezonu Açtı

Tatilcilerin vazgeçilmez adresi, İzmir’in gözdesi Çeşme’nin Çiftlikköy mevkiinde, denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve muhafazakar konseptiyle yüksek kalitede hizmet sunan Club Familia Hotel, yenilenen yüzü ve zengin olanaklarıyla 2024 sezonunu açtı. Yazın kavurucu sıcaklarından bunalanlar, Çeşme’nin dünyaca ünlü muhteşem esintisi ile serinlerken, tesiste sunulan ayrıcalıklarla tatilin tadını çıkarmaya başladı.

YOLUNA GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

700 kişiye aynı anda hizmet sunma kapasitesine sahip otel, yeni sezona yılların tecrübesi ve modernize edilmiş hizmet anlayışıyla merhaba dedi. Son birkaç yıldır kasıtlı olarak yapılan haksız ve kötü niyetli karalama çabalarını bertaraf ettiklerini belirten Club Familia Hotel Genel Müdürü Nurullah Ünal, “Sektöre de zarar veren kötü niyetli yaklaşımların üstesinden geldik. Çizgimizden ve hizmet kalitemizden hiçbir şekilde ödün vermeden güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Misafirlerimizin hassasiyetlerine özel hizmet anlayışımızla sezonu açtık. Konuklarımızı hayallerindeki tatil için Çeşme Club Familia Hotel’e bekliyoruz” dedi.

AİLELER İÇİN HUZURLU TATİL

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Aile dostu hizmetleriyle öne çıkan Club Familia’da helal ürünler kullanılıyor ve alkol bulunmuyor. Ailelerin huzur içinde keyifli bir tatil geçirebileceği Club Familia Hotel, konuklarına sevdikleriyle birlikte unutulmaz anılar biriktireceği bir tatil deneyimi vaat ediyor. Tadına doyulmaz yemeklerin yanı sıra gün boyu süren eğlence ve animasyon programları tatile renk katıyor. Sabah sporu, havuz oyunları ve plaj voleybolu ile sağlıklı aktiviteler sunan otelin amfi tiyatrosunda, her yaştan konuğa hitap eden animasyon gösterileri göz dolduruyor.

KADIN VE ÇOCUKLARA ÖZEL AYRICALIKLAR

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 90 km mesafede konumlanan Club Familia Hotel, 22 yıldır Türk misafirperverliği anlayışıyla hizmet veriyor. İzmir'e 70, Çeşme'ye 6 km uzaklıktaki otelde, kadınlara ayrılmış alanlar ve özel plaj bulunuyor. Böylece kadın misafirler, izole bir ortamda denizin ve güneşin tadını keyifle çıkarabiliyor. Rahatlatıcı spa merkezi ve masaj hizmeti ile ebeveynlere ayrıcalıklı bir dinlenme imkanı sağlanırken; çocuk havuzu, oyun alanları ve mini kulüp ile çocukların gönüllerince eğlenip yeni arkadaşlar edinebilecekleri bir atmosfer sunuluyor. Yat turu ve ATV safari organizasyonları ise tüm aileye hitap ediyor.

LÜKS KONAKLAMA, 24 SAAT HİZMET

1 kral dairesi, 5 suit, 18 ekonomik, 58 standart, 31 havuz manzaralı, 81 deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçe olmak üzere toplam 235 geniş, ferah ve şık döşenmiş oda, misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. “Her şey dahil” konseptle hizmet veren Club Familia Hotel’de zengin açık büfe kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğinin yanı sıra 7/24 hizmet veren lobi bar, sıcak ve soğuk içecekler ile misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor. Gün boyu aperatif ikramlar sunan kafe, tatilcilerin günün her saatinde atıştırmalık ihtiyaçlarını karşılarken, gece 24.00'te çorba ve meyve servisi ile ekstra konfor sağlanıyor. Misafirlerin ihtiyaçları için oda servisi hizmeti de sunuluyor.

MAHREMİYETİN KEYFİNİ SUNUYOR

Yeşillikler içinde eşsiz Ege manzarasıyla benzersiz bir tatil deneyimi sunan Club Familia Hotel’in odalarında bulunan merkezi klima/split klima ile oda sıcaklığı istendiği gibi ayarlayabiliyor. Odalarda TV, telefon ve oda kasası bulunuyor. Misafirler tesis içerisinde doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market ve araç kiralama hizmetlerinden yararlanarak tatilini daha da konforlu hale getiriyor. Aileler mahrem ve sessiz yaşam alanları sunan otelde, Ege’nin eşsiz güzelliğinin tadını çıkararak izolasyonun keyfini sürüyor.

Club Familia Hotel, geçmişte yaşanan tüm zorlukların üstesinden gelerek, misafir memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle kapılarını unutulmaz bir sezona daha açıyor.