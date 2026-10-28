Yenilgiyi kabul etmedi! Katil Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama!

İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 52, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 50 sandalye kazandı; her iki blok da 120 sandalyeli Knesset'te hükümet için gereken 61 çoğunluğa ulaşamadı.

Netanyahu, Likud'un 25 sandalyeyle İsrail'in en büyük partisi olduğunu ve sağ bloğun Yahudi seçmen arasında çoğunluğa sahip olduğunu savunarak güçlü bir ulusal sağ hükümet kurulması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurulmasını kabul edilemez bulduğunu ve İran tehdidinin ABD Başkanı Trump ile birlikte ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 52 sandalye kazanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekilinde kaldı. Böylece her iki blok da 120 sandalyeli Knesset'te çoğunluk için gereken 61 milletvekiline ulaşamadı.

NETANYAHU’DAN İLK AÇIKLAMA: ÇOĞUNLUK BİZDE, GÜÇLÜ BİR SAĞ HÜKÜMET KURMALIYIZ

Seçim sonuçlarının ardından koalisyon belirsizliği yaşanırken, Netanyahu da Kudüs'teki Likud Partisi seçim merkezinde destekçilerine seslendi. Netanyahu, seçim sonuçlarından İran'a, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinden muhalefetin Arap partileriyle olası iş birliğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediğini belirten Netanyahu, gerçek sonuçların önümüzdeki iki gün içerisinde netleşeceğini söyledi. Likud'un sandık çıkış anketlerine göre İsrail'in en büyük partisi olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu daha başlangıç. Likud, İsrail'in en büyük partisidir" dedi.

Sağ partilerin Yahudi ve Siyonist seçmenler arasında çoğunluğa sahip olduğunu savunan Netanyahu, "Ortaya çıkan ikinci gerçek ise sağ bloğun Siyonist toplumda açık ve belirleyici bir çoğunluğa sahip olmasıdır. Yahudi toplumunda ve Yahudi devletini destekleyenler arasında çoğunluk bizdedir. Bu nedenle güçlü, ulusal bir sağ hükümet kurmamız gerektiğini söyledim ve bunu tekrar söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"ARAP PARTİLERİNE DAYANAN BİR HÜKÜMET KURMAK KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline sert tepki gösteren Netanyahu, bu partileri İsrail'in varlığına karşı çıkmakla suçladı.

Netanyahu, " İsrail'i tehlikeye atarak Siyonizm karşıtı Arap partilerine dayanan bir hükümet kurmak kesinlikle kabul edilemez. Bunlar, varlığımıza karşı çıkan, Hamas'ı bir yardım kuruluşu olarak gören ve askerlerimizi savaş suçlusu olarak nitelendiren partilerdir" dedi.

“YAHUDİ VE SİYONİST ÇOĞUNLUK KENDİNE GELMELİ VE BİRLEŞMELİDİR”

Muhalefetin askerlik hizmetini esas alan siyasi ittifak söylemini de hedef alan Netanyahu, "Askerlik yapanların ittifakından nasıl söz edebiliyorsunuz? Bir yandan da bizim askerlerimize, İsrail ordusunun askerlerine saldıranlarla el ele veriyorsunuz. Bu kişiler yalnızca devlete hizmet etmemekle kalmıyor, devletin düşmanlarına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

İslami Hareket, Ortak Liste ve Balad'ı da hedef alan Netanyahu, sağ partilere birlik çağrısında bulunarak "İsrail Devleti'ndeki Siyonist çoğunluk, Yahudi ve Siyonist çoğunluk kendine gelmeli ve birleşmelidir. Çünkü İsrail'in geleceğini ancak bu şekilde güvence altına alabiliriz" diye konuştu.

"İRAN HİÇ OLMADIĞI KADAR ZAYIF, İSRAİL HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Konuşmasında İsrail'in son üç yılda gerçekleştirdiği askeri operasyonlara da değinen Netanyahu, hükümetinin Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiğini savundu.

Suikast ile öldürülen Hamas liderlerinden Muhammed Deif, İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın yanı sıra Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini askeri başarıları arasında sıralayan Netanyahu, Gazze, Lübnan ve Suriye'de güvenlik bölgeleri oluşturduklarını belirtti.

İran yönetiminin ağır darbe aldığını öne süren Netanyahu, "İran hiç olmadığı kadar zayıf, İsrail hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.

Ancak İran'a yönelik mücadelenin henüz sona ermediğini söyleyen Netanyahu, Tahran yönetimi varlığını sürdürdüğü müddetçe İsrail'i yok etmeye çalışacağını iddia etti.

HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINI DA GÜNDEME GETİRDİ

Kendisine ve partisine oy veren seçmenlere teşekkür eden Netanyahu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarını da gündeme taşıdı.

Soruşturmaların siyasi amaçlarla yürütüldüğü yönündeki iddiasını yineleyen Netanyahu, seçmenlerin sağ iktidarı bu yolla devirmeye yönelik girişimleri reddettiğini savundu.

Netanyahu, koalisyon ortaklarına da teşekkür ederek iç ve dış güvenlik sorunları karşısında kendisine destek verdiklerini belirtti.

YARALI ASKERLE YAŞADIĞI ANLARI ANLATTI

Konuşmasının bir bölümünü İsrail askerlerine, savaşta yaralananlara ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ayıran Netanyahu, Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaretinde karşılaştığı yaralı bir askerin hikayesini anlattı.

Başından yaralanan ve tekerlekli sandalye kullanan Haim isimli askerin, burnuyla kontrol ettiği bir tablet aracılığıyla iletişim kurduğunu söyleyen Netanyahu, askerin kendisine yeniden orduda görev yapmak istediğini ilettiğini belirtti.

Karşılaşmadan etkilendiğini dile getiren Netanyahu, askere sarıldığını ve onu öptüğünü, ardından Ağlama Duvarı'na İsrail askerlerinin zaferi için dua ettiği bir not bıraktığını anlattı.

"DÜŞMANLARIMIZI YENDİK, YİNE YENECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda eşi Sara Netanyahu ile oğulları Yair ve Avner'e teşekkür eden Netanyahu, ailesinin tehditlere ve karalama kampanyalarına maruz kaldığını savundu.

Netanyahu, "İsrail'in varlığını sürdürmesi ve biricik, sevgili ülkemiz için çalışmaya devam etme gücünü bana veren Yaradan'a teşekkür ediyorum. Düşmanlarımızı yendik, yine yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu konuşmasını, "Korkma İsrail, korkma! Çünkü sen genç bir aslansın. İsrail halkı yaşıyor!" sözleriyle tamamladı.

İŞTE PARTİLERİN VE BLOKLARIN SANDALYE SAYILARI

Devlet televizyonu KAN’ın aktardığı sandık çıkış anketlerine göre, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğu seçimleri 52, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı. Seçim yarışını önde tamamlamasına rağmen muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin toplam sandalye sayısı 17'den 18'e yükseldi. Hadash, Taal ve Balad partilerinden oluşan Ortak Liste'nin milletvekili sayısı 10'dan 11'e çıkarken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi'nin sandalye sayısı 7'de kaldı.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 25 milletvekiliyle ilk sırada yer alırken, Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci oldu.

Muhalefet bloğunda yer alan eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi ise güncellenen 13 milletvekiline ulaştı. Yine Muhalefet bloğundaki Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekili çıkardı.

İktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin Şas Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalye kazandı.

Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiklerinden Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ise 6 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilme hakkı kazandı.