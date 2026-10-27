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Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu! Ordu'da yakalandı
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Ordu'da yakalandı

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Ordu'da yakalandı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu hükümlü Ünye ilçesinde yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan uyruklu hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

 

Açıklamada, hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı bulunan Gürcistan vatandaşının Ünye ilçesinde yakalandığı ve bu kişinin gerekli işlemler yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi

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