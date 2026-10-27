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Ekonomi
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

En düşük emekli maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak yeni yıl zammı için kulisleri hareketlendiren formüller netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından gözler; 65 yaş kriteri, refah payı artışı ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 65 yaş ve refah payı formülü neleri kapsıyor? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme ve masadaki tüm detaylar...

#1
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? En düşük emekli maaşı için uygulanan taban aylık sisteminde yeni bir alt sınır belirlenmesi ve aradaki farkın Hazine tarafından karşılanmaya devam etmesi öngörülüyor. Enflasyon farkına eklenecek refah payı ile birlikte taban aylığın yukarılara çekilmesi ve düşük aylık alan emeklilerin enflasyon karşısında korunması hedefleniyor. Yıl sonuna doğru kesinleşecek enflasyon verileriyle birlikte nihai rakamın Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeyle netleşmesi bekleniyor.

#2
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

65 YAŞ VE REFAH PAYI FORMÜLÜ NEDİR? Kulislerde öne çıkan 65 yaş ve refah payı formülü, emeklilerin yaş ve çalışma durumuna göre kategorize edilmesini esas alıyor. Masadaki yeni plana göre: 65 yaş üzerindeki emeklilerin çalışma imkanının kısıtlı olması nedeniyle, bu gruba daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılması planlanıyor.

#3
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

65 yaş altındaki birçok emeklinin aktif çalışma hayatında yer aldığı göz önüne alınarak, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında sadece emekli aylığıyla geçinen vatandaşlara ek ödeme kanalları açılması hedefleniyor. İkamet edilen bölgenin geçim şartları ve prim gün sayıları da refah payı dağıtılmasında kriter olarak değerlendirilecek.

#4
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

CEVDET YILMAZ DETAYLARI AÇIKLADI: Emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi ile en düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme yapılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe imkanları gözetilerek ele alınacak.

#5
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

#6
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

"TÜM GAYRETİMİZİ SARFEDECEĞİZ" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız" ifadelerini kullandı. "2027 bütçemizde özellikle emeklilerimizi öncelikleyerek ve emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık."

#7
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK? Yeni düzenlemenin Ak Parti kaynaklarından edinilen kulis bilgilerine göre 65 yaş altı ve üstüne farklı ödemeler yapılacak. 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılması öngörülüyor. Yeni yılda emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı ödemesi yapılması da gündemde. 65 yaş ve üzerindeki emekliler için refah payının daha yüksek tutulması planlanıyor. En düşük emekli aylığının ise hazine desteğiyle belirli bir seviyeye çıkarılması öngörülüyor.

#8
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

ÇALIŞANA AYRI, ÇALIŞMAYANA AYRI! AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü ifade ediyor. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağının da altını çiziyor. AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini, çalışma hayatında olan ve olmayanların yeni düzenlemede ayrılacağını belirtiyor.

#9
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

Refah payı veya seyyanen artışın, emekli maaşlarına ocakta yapılacak artışa ek olarak yapılacağının da altı çiziliyor. KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE YOK Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın ise şu anda söz konusu olmadığı belirtildi. Yetkililer, “Emeklilik sistemine normal işleyişin dışında bir yük getirdiğinizde bunun karşılığını bütçeye koymanız lazım. EYT’nin 2025 yılında 1 trilyon 300 milyar lira yükü oldu. Bütçe dengesi içinde ödeniyor bunlar tamam ama başka ihtiyaç olduğunda, kademeli emeklilik istendiğinde bundan dolayı yapamıyorsunuz çünkü bunun sürdürülebilirliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır” şeklinde konuştu.

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