En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme

ÇALIŞANA AYRI, ÇALIŞMAYANA AYRI! AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü ifade ediyor. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağının da altını çiziyor. AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini, çalışma hayatında olan ve olmayanların yeni düzenlemede ayrılacağını belirtiyor.