En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme
En düşük emekli maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak yeni yıl zammı için kulisleri hareketlendiren formüller netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından gözler; 65 yaş kriteri, refah payı artışı ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 65 yaş ve refah payı formülü neleri kapsıyor? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme ve masadaki tüm detaylar...