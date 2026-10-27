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Gündem Son dakika! Kuriş suç örgütü davasında tahliyeye başsavcılıktan jet itiraz
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Son dakika! Kuriş suç örgütü davasında tahliyeye başsavcılıktan jet itiraz

Yeniakit Publisher
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Son dakika! Kuriş suç örgütü davasında tahliyeye başsavcılıktan jet itiraz

Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in adının geçtiği eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada "yalan tanıklık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan ve yaşı nedeniyle tahliye edilen doktor Nurettin Demirkol hakkındaki tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "yalan tanıklık" iddiasıyla yargılanan doktor Nurettin Demirkol hakkında mahkeme kararını verdi.

Davanın görüldüğü duruşmada sanık Demirkol 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, yaşı gerekçe gösterilerek tahliye edilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazda bulundu.

HTS VERİLERİ VE TUTANAKLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER İDDİANAMEDE YER ALDI

Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddianamesinde, doktor Nurettin Demirkol’un soruşturma sürecinde verdiği ifadeler ile 155 ihbar kayıtları, HTS verileri ve olay yeri tutanakları arasındaki çelişkiler ayrıntılı şekilde sıralandı.

İddianamede, Demirkol’un emniyet ve savcılık aşamalarında "Polisi kimin aradığını bilmiyorum" şeklindeki beyanına karşılık, 155 Polis İmdat hattını kendisinin aradığı belirlendi. Demirkol'un yaptığı görüşmede kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu bildirdiği tespitine iddianamede yer verildi.

ÖLÜ MUAYENE TUTANAKLARI İFADEYİ YALANLADI

Sanık Demirkol’un soruşturma aşamasındaki bir diğer beyanı olan "Denizolgun’un yüzünde ve vücudunda kan görmedim" şeklindeki ifadesinin de ölü muayene tutanağı ve bilirkişi doktorunun anlatımıyla çeliştiği kaydedildi. Tutanaklar ve bilirkişi beyanlarının aksine ifadeler verdiği saptanan Demirkol, "yalan tanıklık" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkemenin sanığın yaşını gerekçe göstererek tahliye kararı vermesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek söz konusu tahliye kararına itiraz etti.

 

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Yorumlar

Fatih

Tahliye eden hakim incelenmeli, ya da onu içeri atmalı...
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