İTO seçimleri: Avdagiç fark atarak kazandı

800 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gelecek 4 yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler, 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nin 5, 6, 7 ve 8 No’lu salonlarında yapıldı. Yağmurlu hava muhalefetine rağmen yüksek katılıma sahne olan seçimlerde İTO’nun 80 meslek komitesinin 270’i Meclis Üyesi olmak üzere toplam 620 üyesi seçildi. 303 sandıkta gerçekleştirilen oy kullanma işleminde 80 komitenin 21’inde tek liste ile seçime gidilirken kalan 59 komitede iki ve üzeri liste yarıştı. 50 bine yakın oyun kullanıldığı seçimlerde Mevcut İTO Başkanı Avdagiç yarıştığı komitede yüksek farkla başarı elde ederken bir diğer aday olan Kaptan Mustafa Can yaklaşık 100 oy farkla kaybederek başkanlık yarışına veda etti.

En yüksek yoğunluk ise 16 Numaralı Oteller, 17 Numaralı Restoran ve yiyecek içecek hizmetleri, 24 Numaralı Lojistik hizmetleri, 37 Numaralı Kumaş, 4 No.lu Altyapı ve inşaat, 45 No.lu Konut inşaatı gibi meslek komitelerinde meydana geldi.

KUMAŞTA KAVGA ÇIKTI

Günün ilerleyen saatlerinde kumaş komitesinde ufak çaplı arbede yaşandı. Sonrasında ise sakin bir seçim ortamına sahne olan fuar merkezinde seçimler 17:00 itibari ile sona erdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç 68 Numaralı Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesinde yer alırken söz konusu komite çift liste ile seçime girdi. Bir diğer aday olan Kaptan Mustafa Can ise çift listenin yer aldığı 24 Numaralı Lojistik Hizmetleri Komitesi’nde mavi liste ile yarıştı. 80 komite ve 303 sandıkta sayım işlemlerinin sonuçlanması bir saat kadar sürdü. Seçim sonucunda önemli komiteler arasında yer alan 61 No.lu Teknik Hırdavat Komitesi’nde Dursun Topçu’nun listesi kazanırken, 51 No.lu Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Komitesi’nde Sait Salıcı’nın yer aldığı liste kazandı. En büyük komiteler arasında yer alan 1 Numaralı Perakende Ticaret’te Yavuz Altun’un listesi kazanırken, 38 Numaralı Hazır Giyim Komitesi’nden beyaz liste ile yarışan Gıyasettin Eyyüpkoca’nın listesi kazandı. 69 No.lu Kimyevi Maddeler Komitesi’nde Tayfun Koçak’ın listesi galip geldi.

İTO BAŞKANLIK SEÇİMİ 4 KASIM'DA

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 4 Kasım 2026 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda’nın Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de Oda’nın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

AVDAGİÇ'TEN İLK MESAJ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sabah saatlerinde oyunu kullandı. Avdagiç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) bugün gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Seçimlerinde oyumuzu kullandık. 144 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul iş dünyasına hizmet eden bu güzide kuruma yaraşır, demokratik temsilin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum. Bugün seçimlere katılarak iradelerini sandığa yansıtacak tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin İstanbul iş dünyamız ve İTO camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Ekonomim