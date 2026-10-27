  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 65 yaş ve refah payı formülü nedir? İşte emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı Melania Trump dünyaya duyurdu: Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes başladı
Eğitim
7
Yeniakit Publisher
KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih takvimi, ÖSYM sınav maratonunu geride bırakan ve kamuda görev almayı hedefleyen yüz binlerce adayın ana gündem maddesi haline geldi. Sınavların ardından puanlarını öğrenmek ve atanacakları kadroları seçmek isteyen memur adayları, ÖSYM portalındaki duyuruları anbean takip ediyor. Peki, KPSS tercih takvimi açıklandı mı, ÖSYM 2026 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takviminde öne çıkan tarihler ve tercih sürecine dair tüm detaylar...

#1
Foto - KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklanırken gözler ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınav sonuçlarına çevrildi. KPSS tercihleri için yeni bir takvim yayımlanıp yayımlanmadığı da adayların gündeminde. Peki KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

#2
Foto - KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de yapıldı. Sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açıldı. Adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

#3
Foto - KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanması bekleniyor. Adayların sonuç tarihine ilişkin güncel bilgileri ÖSYM sınav takvimi ve sonuç açıklama sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

#4
Foto - KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ BELLİ Mİ? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirildi. ÖSYM takviminde sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puan bilgilerini resmî sistemden öğrenebilecek.

#5
Foto - KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KPSS puanının açıklanması, merkezi yerleştirme tercihlerinin başladığı anlamına gelmiyor. Tercih işlemleri için ÖSYM'nin ilgili tercih kılavuzunu ve başvuru tarihlerini yayımlaması gerekiyor. Kurumların kendi personel alımları ise ayrı başvuru takvimleriyle yürütülebiliyor.

#6
Foto - KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların tercih yaparken mezuniyet düzeyi, nitelik kodları, puan türü ve kadroya ilişkin özel koşulları dikkatle incelemesi önem taşıyor. Resmî kaynak: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkler gelsin, bizi de korusun'
Dünya

'Türkler gelsin, bizi de korusun'

Suudi Arabistan’ın, olası saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla Türkiye’den askerî konuşlanma ve savunma desteği talep ettiği öne..
Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..
Gündem

Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..

Gazetemiz Akit, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını hedef alan fon iddialarının perde arkasındaki gerçekleri bir bir ortaya..
Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!
Gündem

Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun oğlu hukukçu Korkut Kanadoğlu’nun İstanbul Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşması tepki..
Fon soruşturmasında gözaltına alınan Nusret Altınbaş tutuklandı
Gündem

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Nusret Altınbaş tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, se..
Irak istihbaratında sıcak saatler
Dünya

Irak istihbaratında sıcak saatler

Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı. Yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığını Başbakan Zeydi yürütülecek.
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Tera ve Pusula'nın faaliyetleri durduruldu
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Tera ve Pusula'nın faaliyetleri durduruldu

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy yönetim şirketlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23