KPSS tercih takvimi açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih takvimi, ÖSYM sınav maratonunu geride bırakan ve kamuda görev almayı hedefleyen yüz binlerce adayın ana gündem maddesi haline geldi. Sınavların ardından puanlarını öğrenmek ve atanacakları kadroları seçmek isteyen memur adayları, ÖSYM portalındaki duyuruları anbean takip ediyor. Peki, KPSS tercih takvimi açıklandı mı, ÖSYM 2026 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takviminde öne çıkan tarihler ve tercih sürecine dair tüm detaylar...