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Gündem Siber Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı
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Siber Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

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Siber Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

Siber Güvenlik Kurulu, Beştepe Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Toplantıda; Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınacak.

Ulusal siber güvenlik yaklaşımı, mevcut riskler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

 

Toplantıdan ilk kareler yayınlandı:

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