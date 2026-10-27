İş dünyasının kalbi İstanbul’da atıyor! İTO’da sandıklar kapandı, oylar sayılıyor

İTO’da 2018’den bu yana görevde olan mevcut Başkan Şekib Avdagiç yeniden aday. İstanbul Yenilikçi Ticaret Grubu'nun Yeşil Liste başkan adayı İrfan Tutacak ile seçimlerde Mavi Liste adayı olarak yarışan Kaptan Mustafa Can, Avdagiç’in başkanlıktaki rakipleri.

Toplam 80 meslek komitesinin temsilcilerinin belirleneceği seçimlerde, 270'i Meclis üyesi olmak üzere toplam 620 üye seçilecek. Seçim süreci, İTO'nun gelecek dört yıllık döneminde görev yapacak organların belirlenmesi açısından önem taşıyor.

İŞ DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

İstanbul Ticaret Odası’nın gelecek dönem meslek komitelerinin belirleneceği seçimlerde Başkan Şekib Avdagiç de sandık başına giderek oyunu kullandı. İTO'nun 144 yıllık köklü geçmişine vurgu yapan Avdagiç, seçim sürecinde demokratik temsilin güçlü şekilde hayata geçirilmesi temennisinde bulundu. Avdagiç, sandığa giderek iradelerini ortaya koyacak tüm üyelere teşekkür ederek İstanbul iş dünyasına birlik mesajı verdi.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Öte yandan seçimler sırasında 37 No’lu Meslek Komitesi’nde taraflar arasında kavga çıktığı öğrenildi.

İSO’DA SEÇİM HEYECANI YARIN

22 bini aşkın üyesi olan İSO ise yarın sandık başına giderek yeni dönem meclis üyelerini ve yöneticilerini belirleyecek. İSO’da başkanlık için Ender Yılmaz ile Adnan Dalgakıran yarışacak.