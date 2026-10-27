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Yerel Tır kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Tır kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
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Tır kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Trafik kazasından acı haber bu kez Konya’dan geldi. Tır ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaşamını yitirdi, kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman B. yönetimindeki tır, 3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Serkan K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Süleyman B'nin kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada, kamyon sürücüsü Serkan K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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