Sadettin Saran aylık gelirini açıkladı

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen Saran, hem değişen görünümü hem de mahkemede yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

AYLIK GELİRİNİ 6 MİLYON TL OLARAK AÇIKLADI

Sadettin Saran, duruşmada kimlik ve ekonomik durumuna ilişkin soruları da yanıtladı. İş insanı, aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi. Saran'ın mahkemede açıkladığı gelir miktarı, duruşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

SAÇ ÖRNEĞİNDEKİ TEST POZİTİF ÇIKMIŞTI

Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, saç örneğinde kokain tespit edildiği, kan, idrar ve tırnak örneklerinin ise negatif sonuç verdiği bildirilmişti.

Saran, raporun ardından suçlamaları reddederek bağımsız bir laboratuvarda yeniden test yaptırmıştı. Bu testin negatif çıktığı yönünde haberler yayımlanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında Adli Tıp Kurumu raporu dışında başka bir rapor bulunmadığını açıklamıştı.

Saran ise saç örneğindeki pozitif sonucun uyuşturucu kullanımından kaynaklanmadığını savunarak Fenerbahçe başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştirici ilaçlara dikkat çekmişti.