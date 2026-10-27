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Dünya Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
Dünya

Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı

Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı iddia edildi.

Brezilya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin 2. turunu Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ve pasaport iptal kararına rağmen ABD'ye kaçtığı ileri sürüldü.

Brezilya basınındaki habere göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, kara para aklama soruşturması kapsamında Bolsonaro'dan pasaportlarını teslim etmesi için tanıdığı 24 saatlik süre yerel saatle 11.00'de doldu.

Bolsonaro'nun, sabah saatlerinde uygulanan yargı kısıtlamalarına uymayarak gizlilik içinde ülkeden kaçtığı savunuldu.

Brezilya Federal Polisi (PF), sürenin dolmasıyla birlikte Senatör Bolsonaro'nun hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaportlarını resmi olarak iptal etti.

Ancak Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğruladı.

Arjantin basınındaki haberde ise Bolsonaro’nun kara yoluyla Arjantin’e geçtiği ve Florida’ya gitmek üzere buradan uçağa bindiği iddia edildi.

 

Arjantin hükümeti iddiaları reddetti

Arjantin hükümeti de resmi kanallardan Bolsonaro adına ülkeye yapılmış herhangi bir yasal giriş kaydı bulunmadığını duyurdu.

Brezilya Federal Polisi de pasaport iptal kararı öncesinde sistemlerde resmi bir çıkış kaydına rastlanmadığını bildirdi.

Yurt dışına çıkış yasağı kararına daha önce tepki gösteren Bolsonaro, kararı "siyasi bir gözdağı" olarak nitelendirmiş ve ülkeden ayrılmayı düşünmediğini savunmuştu.

Bolsonaro, dünkü açıklamasında da ülkeden kaçabileceği şüphesiyle bir yargıcın, pasaportunu teslim etmesini talep ettiğini belirtmişti.

 

Bolsonaro hakkında 2 soruşturma

Brezilya basınındaki habere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

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