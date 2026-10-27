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Dünya Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"

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Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"

İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefi doğrudan vurduğunu​​​​​​​ öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını ifade etti.

Seri, saldırının doğrudan isabetle sonuçlandığını ileri sürerek, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

 

Riyad'da hava savunma sistemlerinin devreye girdi

Daha önce görgü tanıkları, erken uyarı sistemlerinin devreye alınması ve tehlike uyarısı sonrası Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve 4 ayrı patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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