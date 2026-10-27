  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 4 kişi hayatını kaybetti! Derbiyi izlerken hortuma yakalanmışlar Hadi Özışık Özgür Özel’in ‘savaş’ narasını sorguladı: Ne oldu Özgür? Sen neyin savaşındasın? Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam! Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: Artık taahhüt değil, uygulama zamanı Biri milli iradeyi diğeri yargıyı tehdit ediyor! Bitleri kanlandı maskeleri düştü Akit yazdı, cemevi krizi çözüldü ‘Yolsuzluğun’ uzmanları fon toplantısında Bakan Göktaş'tan Antalya'daki hortuma ilişkin açıklama! Psikososyal destek ekibi sahada TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu
Dünya Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır
Dünya

Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır

Husilerin siyasi büro şefi Muhammed Ali el-Husi, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Mısır ve parlamentosu, Suudi Arabistan Krallığı'nın savunması olarak adlandırılan şeye destek verdiğini açıkladı ve bunu yaparak Yemen Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.

Husi yetkili Muhammed Ali el-Husi Salı günü, Mısır parlamentosunun Suudi Arabistan'a yönelik askeri desteği onaylamasının ardından açıklamada bulundu. Husiler, Mısır'daki oylamayı kınadı.

Muhammed Ali el-Husi, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Mısır ve parlamentosu, Suudi Arabistan Krallığı'nın savunması olarak adlandırılan şeye destek verdiğini açıkladı ve bunu yaparak Yemen Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti" dedi.

El-Husi ayrıca, Kahire'nin Riyad ile ittifak kurmasının bölgesel istikrarsızlığı daha da artıracağı konusunda uyardı.

Muhammed Ali el-Husi

MISIR, SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK SAĞLAYACAK

Mısır Parlamentosu, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik artan saldırıları karşısında, Suudi topraklarının savunulmasına destek için Cumhurbaşkanı Sisi'ye askeri yetki verdi.

Sisi Mısır'ın yardımının Suudi topraklarını savunmakla sınırlı olacağını ve Yemen'e saldırı başlatmayı içermeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Mısır'ın, Mekke İttifakı'na resmen taraf olmayı değerlendirdiği de biliniyor. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati geçtiğimiz haftalarda "Mısır'ın Mekke İttifakı’na üyeliği ciddi bir değerlendirme aşamasında" demişti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23