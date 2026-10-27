Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Husilerin siyasi büro şefi Muhammed Ali el-Husi, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Mısır ve parlamentosu, Suudi Arabistan Krallığı'nın savunması olarak adlandırılan şeye destek verdiğini açıkladı ve bunu yaparak Yemen Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.
Husi yetkili Muhammed Ali el-Husi Salı günü, Mısır parlamentosunun Suudi Arabistan'a yönelik askeri desteği onaylamasının ardından açıklamada bulundu. Husiler, Mısır'daki oylamayı kınadı.
Muhammed Ali el-Husi, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Mısır ve parlamentosu, Suudi Arabistan Krallığı'nın savunması olarak adlandırılan şeye destek verdiğini açıkladı ve bunu yaparak Yemen Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti" dedi.
El-Husi ayrıca, Kahire'nin Riyad ile ittifak kurmasının bölgesel istikrarsızlığı daha da artıracağı konusunda uyardı.
Muhammed Ali el-Husi
MISIR, SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK SAĞLAYACAK
Mısır Parlamentosu, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik artan saldırıları karşısında, Suudi topraklarının savunulmasına destek için Cumhurbaşkanı Sisi'ye askeri yetki verdi.
Sisi Mısır'ın yardımının Suudi topraklarını savunmakla sınırlı olacağını ve Yemen'e saldırı başlatmayı içermeyeceğini vurguladı.
Öte yandan Mısır'ın, Mekke İttifakı'na resmen taraf olmayı değerlendirdiği de biliniyor. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati geçtiğimiz haftalarda "Mısır'ın Mekke İttifakı’na üyeliği ciddi bir değerlendirme aşamasında" demişti.